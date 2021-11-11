«هارب من حكم بالإعدام»..القبض على مسجل خطر وبحوزته سلاح ناري بالمطرية

/660822/هارب-من-حكم-بالإعدامالقبض-على-مسجل-خطر-وبحوزته-سلاح-ناري بالمطرية

نجح رجال مباحث مركز المطرية شمال محافظة الدقهلية، في إلقاء القبض على عاطل صادر ضده حكم بالإعدام، وبحوزته سلاح نارى، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على عاطل صادر ضده حكم بالإعدام وبحوزته سلاح ناري بالمطرية

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مدير أمن الدقهلية، إشارة من اللواء مدير مباحث المديرية من العقيد هيثم منصور رئيس فرع البحث الجنائي بشمال الدقهلية، يفيد بورود معلومات للرائد أحمد يسرى رئيس مباحث المطرية عن مكان اختباء هارب من حكم بالإعدام فى قضية قتل عمد بمركز دمياط 21516 جنايات مركز دمياط لسنة 2013 وهارب منذ 4 سنوات وصادر ضده حكم 3 سنوات في قضية بلطجة، وحكم آخر 5 سنوات قضية شروع في قتل.

صادر ضده حكم بالإعدام

وتم إعداد مأمورية برئاسة الرائد أحمد يسري والنقيب محمد وجيه معاون مباحث المركز والقوة المرافقة لهم بمكان اختباء المطلوب، وبمداهمة مكان اختبائه نجحوا في إلقاء القبض على المدعو «ع ع ع» صادر ضده حكم بالإعدام وأحكام أخرى، وعثر بحوزته على بندقية آلية و20 طلقة من ذات العيار، وهاتف محمول ومبلغ مالى، وتم اقتياده إلى مركز الشرطة، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق أخر اليوم نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في إلقاء القبض على موظف بإحدى الجمعيات الزراعية باختلاس مبالغ مالية من أموال الجمعية محل عمله والاستيلاء عليها لنفسه دون وجه حق.

وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة، أتضح صحة الواقعة، واستغلال المذكور موقعه الوظيفي والاستيلاء على مبالغ مالية من بعض عملاء الجمعية الزراعية جهة عمله وهي قيمة حصولهم على الأسمدة المدعمة المخصصة لهم واختلاسها لنفسه وعدم توريدها لحساب الجمعية، ما أضر بالمال العام بما قيمته المبالغ المالية المستولى عليها بمحافظة سوهاج.

القبض على المتهم

نجحت الأجهزة الأمنية، في إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته أمام رجال المباحث اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاختلاس.