/660824/مدافع-الزمالك-لـ-إسلام-جابر-عن-تمريرة-السولية-عملها-إزاي-فيديو

نشرت الصفحة الرسمية لشركة بريزينتاشن سبور الراعية الرسمية للدوري المصري، فيديو منذ قليل لأحداث القمة 123 بين النادي الأهلي والزمالك، والذي انتهى بنتيجة 5/3 للمارد الأحمر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء الفيديو يتناول أحداث دكة البدلاء والجهاز الفني للفريقين، وتعليق كلاهما على أبرز الأحداث في المباراة، وبالاخص تمريرة عمرو السولية لمحمد شريف في الهدف الثالث للأهلي.

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وجاءت رابطة الدوري المصري للمحترفين بالعديد من القرارات الصارمة والجزاءات على أصحات تلك المخالفات من قبل الأندية أو لاعبي الفرق، والتي تأتي على رأسها مباراة الأهلي والزمالك.

مباراة الأهلي والزمالك

1- توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قدرها "خمسون ألف جنيه" بسبب نزول لاعبي الفريق والجهاز الفني لأرضية ملعب المباراة، عقب إحراز كل هدف.

2- توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قدرها "خمسون ألف جنيه" بسبب نزول لاعبي الفريق والجهاز الفني لأرضية ملعب المباراة، عقب إحراز كل هدف.

3- توقيع غرامة ماليه على باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك قدرها "عشرون ألف جنيه" بسبب عدم حضور المؤتمر الصحفي عقب المباراة.

4- توقيع غرامة ماليه على نادي الزمالك قدرها "خمسون ألف جنيه" بسبب قذف الكرة داخل أرضية ملعب المباراة أصناء تنفيذ الأهلي ركلة الجزاء.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

وتلقى الزمالك هزيمة ثقيلة من النادي الأهلي بنتيجة 5/3 على ستاد القاهرة ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، وبفارق الأهداف على حساب بيراميدز، بينما يظل الزمالك عند النقطة رقم 6 في المركز الخامس.

وزادت التكهنات حول مصير باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك، خاصة أنه تلقى هزيمة قاسية أمام الأهلي بديربي القاهرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وتأتي الخسائر لنادي الزمالك على جميع الأصعدة، ففي الجانب الفني فقد الزمالك سلسلة اللاهزيمة، حيث لم يخسر الفريق منذ أبريل الماضي لمدة 25 لقاء وكانت أيضاً أمام الأهلي في الدوري الموسم الماضي بالدور الأول.