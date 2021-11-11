/660826/النائبة-رقية-الهلالي-تزف-بشرى-سارة-لابناء-دائرتها-المنشأة-بشأن-طرح-أعمال-تدشين-وإنشاء-كورنيش-النيل-بسوهاج

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة رقية الهلالي بشأن اعمال انشاء كورنيش النيل

كورنيش النيل بسوهاج

ووجهت النائبة رقية الهلالي، الشكر والتقدير للواء طارق الفقي محافظ سوهاج و لادارة حماية النيل بسوهاج م عابد وم عصام فهمي عبد الموجود وممدوح عباس رئيس مجلس المدينة علي المجهود الذي تم بذله لانهاء المعوقات وتوفير التمويل اللازم للمشروع.

وأكدت النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب، علي بذلها كل الجهد من أجل توفير كل ما يحتاجونه أهالي محافظة سوهاج عامة ومركز مدينة المنشاة خاصة، قائلة: ادعو الله التوفيق والسداد من أجل خدمة اهلي وناسي بمحافظة سوهاج ووطننا الحبيب مصر الغالية.

هذا وتشهد الجلسات العامة للبرلمان الأسبوع المقبل، نظر مشروع قانون بشأن الجوائح الصحية، حيث تضمن تقرير لجنة الصحة بأنه لما كانت الصحة العامة من أسمى الأهداف التي تعمل الدول على بلوغها، وذلك من أجل استمرار حياة البشرية، لذا باتت الصحة العامة وحماية المواطنين من العدوى من الأمراض وفيروسات الوبائية من الموضـوعات العالمية، فإن الوسائل الوقائية المتعلقة بالصحة العامة من الأوبئة الجائحة التي تحددها منظمة الصحة العالمية وعلى قمتها فيروس كورونا (۱۹-COVID) يكتسب أهمية علمية وعملية وقانونية بالغة الدقة والإتقان لتعلقها بالنظام الصـحى العام للشـعوب، مما اقتضـى من كل دول العالم وضـع استراتيجيات للتوعية ومكافحة الأوبئة الجائحة الماسة بحياة البشرية لفيروس كورونا الذي مازال يحصد آلاف الأرواح حتى في الأمم المتقدمة.