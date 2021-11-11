زيارة عدد من طلبة إحدى المدارس لإدارة الحماية المدنية ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - استهدفت الزيارة تعريف الطلاب بكيفية مواجهة الحريق والحفاظ على أنفسهم وممتلكاتهم. ومن جانبهم توجه القائمون على الزيارات بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع جميع فئات المجتمع ولاسيما النشء صغار السن. يأتى ذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الإهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى النشء لما لها من دور إيجابى على تنمية الوعى الأمنى لكافة فئات وأطياف المجتمع.

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