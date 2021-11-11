فيديوجراف- قطار كهربائى سريع يربط البحر الأحمر بالمتوسط

جدة - نرمين السيد - تنفذ وزارة النقل خط سكة حديد كهربائى سريع يربط بين ميناء العين السخنة على البحر الأحمر والعلمين على البحر المتوسط، ويمثل "قناة سويس جديدة" حيث يساهم فى تنشيط حركة التجارة العابرة.





ويوضح الفيديوجراف التالى أهم المعلومات عن السكة الحديد الذى يبلغ طوله 660 كم طول خط وينفذ بتكلفة 4.5 مليار دولار. ومن المقرر أن ينقل القطار السريع ينقل 30 مليون راكب سنويا تبلغ سرعته 250 كم/ساعة يشمل 15 محطة رئيسية، وينفذه تحالف مصرى ألمانى.

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