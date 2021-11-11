جامعة الفيوم تستعد لإجراء انتخابات اتحاد الطلاب

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد تحت رعاية الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحضره الدكتور محمد فاروق الخبيرى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مع مديرى إدارات رعاية الشباب بالكليات، بحضور حسنى الجارحى، القائم بأعمال مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، وذلك اليوم الخميس بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.
وأشاد الدكتور محمد فاروق، خلال الاجتماع، بالكفاءات والطاقات البشرية التى تمتلكها جامعة الفيوم وخاصة بقطاع شؤون التعليم والطلاب بشكل عام، وبالإدارة العامة لرعاية الشباب بشكل خاص.
وأكد على حرص الجامعة على تقديم يد العون والمساعدة لدعم أى نشاط طلابى بجميع كليات الجامعة، موضحا أن قطاع شئون التعليم والطلاب يعد من القطاعات الحيوية بالجامعات، لما له من دور كبير وفعال، فى التواصل المباشر مع الطالب الجامعى.
ووجه المديرين بضرورة تنظيم العديد من الأنشطة الطلابية والمسابقات المختلفة، مما يحقق المنافسة الشريفة بين الكليات، والسعى إلى تحقيق مراكز متقدمة، من خلال المشاركة فى المسابقات التى تقام على مستوى الجامعات المصرية أيضا، والبحث عن آليات وخطط تشجيع الطلاب على المشاركة فى الأنشطة الطلابية.
وفى ختام الاجتماع تم فتح باب النقاش، وطرح الأسئلة والمقترحات، وتبادل الآراء.
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