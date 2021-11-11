محافظ الجيزة يفتتح مشروع ثلاجات التمور لصغار المزارعين بالواحات البحرية

وأوضح محافظ الجيزة أن الثلاجة تشمل على 6 غرف تبريد وتجميد بسعة 4 آلاف طن، لكل منهم وبسعة إجمالية حوالى 24 ألف طن، والتى ستساهم فى تحقيق طفرة كبيرة فى قطاع التمور بالواحات البحرية، وتدعيم سبل الحفظ والتخزين، مما سيكون أحد العوامل المحفزة للمزارعين والمنتجين فى زيادة إنتاجية التمور، وتحقيق التنمية من خلال زيادة حجم التوزيع والتصدير للمنتج بكافه القطاعات.
وأشار إلى أنه قد تم توفير المحولات الكهربائية اللازمة للتشغيل، بتكلفة إجمالية حوالى مليونى جنيه، والتى ستساهم فى تحقيق طفرة كبيرة فى قطاع التمور بالواحات البحرية وتدعيم سبل الحفظ والتخزين.
ولفت إلى أنه من المستهدف خلال المرحلة المقبلة، استكمال سلسلة القيمة المضافة للصناعة من إنشاء محطة فرز وتبريد وتصنيع وتعبئة.
وعقب الافتتاح تفقد محافظ الجيزة ومرافقيه غرف التبريد والتجميد المقامة وفقا لأعلى المواصفات التكنولوجية، التى تضمن الحفاظ على جودة المنتج.
ومن جانبه أشاد خالد شعيب محافظ مطروح، بالجهود المبذولة لخروج المشروع على أكمل وجه، وبإدخال التكنولوجيا الحديثة فى قطاع التمور والمبردات المستخدمة، والتى ستساهم فى الحفاظ على المحاصيل ودعم عوامل التصدير للمنتج.
رافق المحافظ خلال الافتتاح إبراهيم الشهابى نائب المحافظ للمراكز والمدن، والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد، وطلعت حسن مدير مديرية التموين بالجيزة، والنائبة غادة على عضو مجلس النواب، والدكتور صبرى شاكر رئيس مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى.
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