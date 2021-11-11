صور- مستشفى أم المصريين العام  ينظم تدريبا للأطباء على الطوارئ

جدة - نرمين السيد - حضر التدريب 27 طبيبًا من مختلف التخصصات فى الأشعة التشخيصية، والاستقبال، والباطنة، والجراحة العامة والرعاية المركزة، بحضور الدكتور ضياء عبدالمولى مدير عام المستشفى، وبدأ اليوم العلمى بمحاضرات تعريفية ومُقدمة عن السونار وتم توزيع المتدربين على ثلاثة مجموعات عملية للتطبيق العملى على أجهزة السونار والمرضى.

وقدم المستشفى كل الخدمات الطبية بالعيادات الخارجية وجارٍ العمل على تطوير الأقسام فى التخصصات المختلفة والنوعية كافة.

يأتى ذلك تماشيًا مع رؤية قطاع التدريب والبحوث لرفع كفاءة الأطقم الطبية، بإشراف الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون التعليم الطبى، والمُشرف على أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المهنى.