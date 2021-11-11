مدبولى يتابع مشروع إعادة تأهيل خط سكة حديد «قنا-أبو طرطور»

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار خطة الحكومة، ممثلة فى وزارة النقل؛ لإعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط، بعدما توقف منذ سنوات لضعف إنتاجية المنجم وقلة كميات خام الفوسفات التى يتم نقلها بواسطة الخط وبالتالى تعرضه للسرقة.

وأكد وزير النقل أنه تم الانتهاء من دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية الخاصة به والتى أكدت أهمية إعادة تأهيله وإعادة تشغيله لنقل البضائع، مشيرا إلى أن هذا الخط سيخدم مشروع المثلث الذهبى، والمساهمة فى نقل خام الفوسفات، كما يسهم بشكل إيجابى فى تنمية الوادى الجديد، مع تعديل المنحنيات بالخط الحالى، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تبدأ الطاقة التشغيلية لنقل البضائع بالخط بنقل 2.6 مليون طن سنوياً، ويتم زيادتها إلى 6 ملايين طن سنويا.

كما أشار الوزير إلى أنه من المخطط تعديل مسار الخط؛ بهدف تقليل الطول الإجمالى للخط وتقليل زمن الرحلة، كما تم وضع مخطط خاص بنموذج التمويل للمشروع وآلية إنشاء الشركة التى ستدير المشروع، بما يسمح بمشاركة القطاع الخاص فى تطوير وإنشاء وتشغيل خطوط السكك الحديدية، خاصة فى ضوء تعديل قانون السكة الحديد، والذى سمح للهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاون مع القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل وصيانة خطوط السكك الحديدية.

وأشار المهندس كامل الوزير إلى أن وزارة النقل فى إطار إنهاء إجراءات التعاقد مع شركة "سيمنز" لإنشاء خط سفاجا / الغردقة / قنا / الأقصر ضمن شبكة القطار الكهربائى السريع ، وبالتالى سيتم إعادة تأهيل الخط الحالى فى الجزء الغربى فقط فى المسافة بين أبو طرطور / قنا، على أن يتم إنشاء محطة تبادلية بين شبكة السكك الحديدية الحالية وخط أبو طرطور / قنا مع شبكة القطار الكهربائى السريع بمنطقة قنا لخدمة نقل البضائع والركاب.