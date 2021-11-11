انطلاق مسابقة رالى مصر لريادة الأعمال بالإسكندرية بحضور السفير البريطانى

جدة - نرمين السيد - أقيم حفل الافتتاح بحضور: سفير بريطانيا لدى القاهرة جاريث بايلى، والسفير كمال حسن على الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، والدكتورة دينا الظاهر مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، ونرمين شهاب الدين رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلى المصرى، والدكتور وائل الدسوقى مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية.

وقال سفير بريطانيا لدى القاهرة فى كلمته إنه "لمن دواعى سرورى أن أكون بينكم اليوم، أؤمن بالمستقبل والشباب هم المستقبل"، ووجه حديثة للشباب قائلًا: "انتهزوا الفرص الذهبية، مصر هى أم الدنيا".

وحث الشباب على السعى نحو إيجاد حلول لقضية تغير المناخ، قائلا: عليكم أيها الشباب، عليكم أيها القادة بناء المجتمع، العمل على حل هذه الأزمة، وأشار السفير البريطانى إلى أن مدينة الجلالة، مدينة ذهبية تعد نموذجا لإمكانيات مصر فى المستقبل.

من جانبه، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية "ندخل عصر الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعى؛ ولذلك يجب الاهتمام بالتطوير وإعداد الشباب ليمتلكوا أدوات النجاح". لافتا إلى أن الاقتصاد يعتمد على أدوات محددة لكن بريادة الأعمال تعزز الموارد.

من جانبها، قالت رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلى المصرى إن مسابقة رالى الأعمال تعد من أهم الفاعليات التى تستهدف توجيه الدعم الطلاب الجامعات وشباب رواد الأعمال.

وأشارت إلى اهتمام البنك الأهلى بتأهيل وتطوير الشباب الذى يعد ثروة مصر الحقيقية والنواة الأهم لمختلف برامج التنمية؛ وهو ما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التى تضعها الدولة ضمن أهدافها الاستراتيجية ورؤية مصر 2030، خاصة فى ضوء توجه البنك نحو تفعيل الاقتصاد المعرفى ونشر الثقافة المالية بين مختلف فئات المجتمع وخاصة الشباب وهو ما شجع البنك الأهلى المصرى على المشاركة الفعالة فى مسابقة الرالى.

فى حين أشادت رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلى المصرى بمستوى الشراكة الاستراتيجية المستمرة بين البنك الأهلى المصرى والأكاديمية العربية.

أما الدكتور إسماعيل عبدالغفار قال إن مسابقة رالى مصر لريادة الأعمال من أبرز المسابقات الهامة لطلاب الجامعات، معربة عن شكره للبنك الأهلى على تبنى النماذج الناجحة فى مجالات ريادة الأعمال، وهى ضمن مساعى الدولة للوصول إلى النهضة الاقتصادية الشاملة.

وشدد على أهمية قطاع ريادة الأعمال فيما يتعلق بقدرته على خلق وظائف جديدة وإتاحة الفرص للشباب وإقامة مشروعاتهم من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأكد أهمية دعم الشباب، وتأهيلهم لسوق العمل الذى يعد أحد الأولويات على طاولة متخذى القرارات فى منطقتنا العربية ومصر، مشيدا فى الوقت ذاته باستمرار الدور الريادى للأكاديمية العربية، فى تبنى المبادرات والبرامج المستهدفة لنشر مفاهيم ومبادئ ريادة الأعمال وغرس ثقافة الإبداع والابتكار فى الشباب المصرى والعربى، وتوجيههم لتصيح كيانات قادرة على المنافسة والتواجد الفعلى فى السوق.