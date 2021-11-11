/660834/رئيس-نادي-الاوليمبي-السكندري-يكرم-ابطال-خماسي-حديث-السباحة-وابطال-التايكوندو

كرم المهندس طارق السيد رئيس نادي الاوليمبي السكندري وعضو مجلس النواب، مايقرب من 600 لاعب من ابطال الناشئين في لعبة رياضة خماسي حديث السباحة والتايكوندو «تحت شعار جيل المستقبل» حيث قام «طارق» بتسليم الدروع والميداليات لللاعبين الابطال.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تكريم الاتحادالسكندري لابطال حديث السباحة والتايكاندو

نادي الاولمبي السكندرية

واكد رئيس نادي الاوليمبي السكندري ان هذا الجيل هو جيل المستقبل وهم من سيحمل الراية في المرحلة المقبلة مؤكدا علي دعمه الكامل في شتي الالعاب الرياضية من اجل خلق ابطال تمثل الاوليمبي صاحب التاريخ العريق.

كما استعرض على هامش التكريم ما تم تطويرة داخل قطاع السباحة وهو ازالة خزان المياة واتساع خزان الحريق وعمل جسم حمام السباحة وطلمبات المياة كما قدم الشكر لاعضاء مجلس الادارة مؤكدا بالدور القوي في ظل احداث كورونا ورغم تلك الصعوبات لم يقوم مجلس الادارة بفسخ اي عقد للعاملين بالنادي.

في نفس السياق اكد انه يقف علي مسافة واحده مع السادة المرشحين مؤكدا ان الجميع يعمل من اجل مصلحة النادي واعضاء الجمعية العمومية هم من سيحسمون القرار داخل صناديق الاقتراع.