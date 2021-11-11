/660835/لليوم-الرابع-على-التوالى-نائب-برلماني-يفتتح-مقراته-فى-الجيزة-لتلقى-المواطنين-لقاح-فيروس-كورونا-صور

يواصل النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، لليوم الرابع على التوالي، تنفيد الحملة التي أطلقها الحزب لتسجيل وتطعيم المواطنين باللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، من خلال مقراته الرئيسية فى مدينة الشيخ زايد، ومدينة السادس من أكتوبر، بمحافظة الجيزة.

دوت الخليج

وتستمر حملة النائب عمرو القطامي، في تقديم كامل الدعم الطبي للمواطنين لتلقي لقاح فيروس كورونا فى مقره الرئيسي وذلك تخفيفا على كبار السن وعلي المواطنين، مضيفاََ انه يتم تسجيل بيانات الراغبين وأخذ اللقاح في نفس الوقت وذلك تخفيفا علي أهالينا المواطنين.

وبدأت الحملة فى المقرات الرئيسية للنائب، منذ الساعه 9 صباحا، حيث شهدت استقبال كثيف من المواطنين وتسهيل عمليات التسجيل الخاصة بهم وحصولهم على اللقاح اللازم لمواجهة فيروس كورونا، وذلك مع اتباع كامل الإجراءات الاحترازية.

عمرو القطامي يفتتح مقراته فى الجيزة لتلقى المواطنين لقاح فيروس كورونا

وأشاد النائب عمرو القطامي، بالحملة التي أطلقتها رئاسة مجلس الوزراء بعنوان "معًا نطمئن.. سجل الآن"،‎ لتشجيع المواطنين على التسجيل الإلكتروني لتلقي لقاح فيروس كورونا، والتي تهدف في المقام الأول للحفاظ على صحة المواطنين، وأن اللقاح أصبح ضرورة قصوى.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة متابعة التسجيل وتشجيع المواطنين على التسجيل، من خلال تنظيم المزيد من حملات التوعية، وزيادة أعداد مراكز تلقي اللقاح على مستوى الجمهورية للتيسير على المواطنين.