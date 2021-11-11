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يتابع رئيس الوزراء مع وزير النقل مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة خط سكة حديد قنا/ أبو طرطور، خلال زيارته محافظة الوادي الجديد، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس كامل الوزير، وزير النقل، مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة خط سكة حديد قنا/ أبو طرطور.

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يأتي ذلك في إطار خطة الحكومة، ممثلة في وزارة النقل؛ لإعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط، بعدما توقف منذ سنوات لضعف إنتاجية المنجم وقلة كميات خام الفوسفات التي يتم نقلها بواسطة الخط وبالتالي تعرضه للسرقة.

رئيس الوزراء يتابع مع وزير النقل مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة خط سكة حديد قنا/ أبو طرطور

وأكد وزير النقل أنه تم الانتهاء من دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية الخاصة به والتي أكدت أهمية إعادة تأهيله وإعادة تشغيله لنقل البضائع، مشيرا إلى أن هذا الخط سيخدم مشروع المثلث الذهبي ، والمساهمة في نقل خام الفوسفات، كما يسهم بشكل إيجابي في تنمية الوادي الجديد، مع تعديل المنحنيات بالخط الحالي، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تبدأ الطاقة التشغيلية لنقل البضائع بالخط بنقل 2.6 مليون طن سنوياً، ويتم زيادتها إلى 6 ملايين طن سنويا.

كما أشار الوزير إلى أنه من المخطط تعديل مسار الخط؛ بهدف تقليل الطول الإجمالي للخط وتقليل زمن الرحلة، كما تم وضع مخطط خاص بنموذج التمويل للمشروع وآلية إنشاء الشركة التي ستدير المشروع، بما يسمح بمشاركة القطاع الخاص في تطوير وإنشاء وتشغيل خطوط السكك الحديدية، خاصة في ضوء تعديل قانون السكة الحديد، والذي سمح للهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة خطوط السكك الحديدية.

وأشار المهندس كامل الوزير إلى أن وزارة النقل في إطار إنهاء إجراءات التعاقد مع شركة "سيمنز" لإنشاء خط سفاجا / الغردقة / قنا / الأقصر ضمن شبكة القطار الكهربائي السريع ، وبالتالي سيتم إعادة تأهيل الخط الحالي في الجزء الغربي فقط في المسافة بين أبو طرطور / قنا، على أن يتم إنشاء محطة تبادلية بين شبكة السكك الحديدية الحالية وخط أبو طرطور / قنا مع شبكة القطار الكهربائي السريع بمنطقة قنا لخدمة نقل البضائع والركاب.