/660829/الداخلية-مقتل-عنصر-شديد-الخطورة-في-تبادل-لإطلاق-النيران-مع-الشرطة-بالفيوم

لقى شخص من العناصر الإجرامية شديدى الخطورة بالفيوم، اليوم الخميس، مصرعه بعد تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، وذلك في إطار استمرار جهود أجهزة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة، خاصة حائزى وتجار المواد المخدرة والمطلوبين فى أحكام جنائية، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مقتل عنصر شديد الخطورة فى مواجهة مع الشرطة بالفيوم

المواد المخدرة

وأشارت معلومات وتحريات مديرية أمن الفيوم، بإشراف اللواء ثروت المحلاوي مساعد الوزير مدير الأمن قيام «أحد العناصر الإجرامية، سبق اتهامه في 45 قضية أبرزهم «إطلاق أعيرة نارية، قتل، سرقة بالإكراه»، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتي «إطلاق أعيرة نارية، قتل»، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم»، بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من إحدى المناطق الزراعية بالناحية سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة

وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع قوات الأمن المركزي ومجموعات من قوات الأمن تم استهداف المذكور، ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلته بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف، وأسفر ذلك عن مصرعه وعثر بجواره على «بندقية آلية، طبنجة، 3 خزينة، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة» وكذا «كيلوجرام من مخدر الإستروكس، كمية من الهيروين والشّابو، مبلغ مالي، هاتف محمول، درّاجة نارية «بدون لوحات معدنية»، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية.