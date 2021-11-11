/660827/نائبة-التنسيقية-تنجح-فى-إعادة-فتح-معمل-مكافحة-الآفات-ومعهد-الإرشاد-الزراعي-بالجيزة

شاركت النائبة غادة على، عضو مجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى افتتاح معمل مكافحة الافات الترايكوجراما ومعهد الارشاد الزراعي، بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ونائبه الدكتور ابراهيم الشهابي.

دوت الخليج يرصد افتتاح معمل التريكو جراما ومعهد الارشاد الزراعي معهد الارشاد الزراعي وكانت عضو مجلس النواب، تقدمت بطلب احاطة بسبب اغلاقه لمدة ١١ عامن مشيرة إلى دعم وزير الزراعة، إضافة إلى وتم اعادة تجهيزه افتتاح مركز خدمة المواطنين المطور ومركز الخدمات الإجتماعيةبقرية منديشة بتكلفة 1,8مليون جينه، ومبنى الإدارة الاجتماعية بمدينة الباويطي بتكلفه 2,3 مليون جنية لتيسير الحصول على الخدمات التى تقدمها الدولة من خلال وزارة التضامن الاجتماعى بتلك القرى. دور الانعقاد الثاني هذاو تشهد الجلسات العامة للبرلمان الأسبوع المقبل، نظر مشروع قانون بشأن الجوائح الصحية، حيث تضمن تقرير لجنة الصحة بأنه لما كانت الصحة العامة من أسمى الأهداف التي تعمل الدول على بلوغها، وذلك من أجل استمرار حياة البشرية، لذا باتت الصحة العامة وحماية المواطنين من العدوى من الأمراض وفيروسات الوبائية من الموضـوعات العالمية، فإن الوسائل الوقائية المتعلقة بالصحة العامة من الأوبئة الجائحة التي تحددها منظمة الصحة العالمية وعلى قمتها فيروس كورونا (۱۹-COVID) يكتسب أهمية علمية وعملية وقانونية بالغة الدقة والإتقان لتعلقها بالنظام الصـحى العام للشـعوب، مما اقتضـى من كل دول العالم وضـع استراتيجيات للتوعية ومكافحة الأوبئة الجائحة الماسة بحياة البشرية لفيروس كورونا الذي مازال يحصد آلاف الأرواح حتى في الأمم المتقدمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نائبة التنسيقية تنجح فى إعادة فتح معمل مكافحة الآفات ومعهد الإرشاد الزراعي بالجيزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.