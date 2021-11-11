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نائبة التنسيقية تنجح فى إعادة فتح معمل مكافحة الآفات ومعهد الإرشاد الزراعي بالجيزة

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شاركت النائبة غادة على، عضو مجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى افتتاح معمل مكافحة الافات الترايكوجراما ومعهد الارشاد الزراعي، بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ونائبه الدكتور ابراهيم الشهابي.

دوت الخليج يرصد افتتاح معمل التريكو جراما ومعهد الارشاد الزراعي 

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معهد الارشاد الزراعي 

وكانت عضو مجلس النواب، تقدمت بطلب احاطة بسبب اغلاقه لمدة ١١ عامن مشيرة إلى دعم وزير الزراعة، إضافة إلى وتم اعادة تجهيزه افتتاح مركز خدمة المواطنين المطور ومركز الخدمات الإجتماعيةبقرية منديشة بتكلفة 1,8مليون جينه، ومبنى الإدارة الاجتماعية بمدينة الباويطي بتكلفه 2,3 مليون جنية لتيسير الحصول على الخدمات التى تقدمها الدولة من خلال وزارة التضامن الاجتماعى بتلك القرى.

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دور الانعقاد الثاني 

هذاو تشهد الجلسات العامة للبرلمان الأسبوع المقبل، نظر مشروع قانون بشأن الجوائح الصحية، حيث تضمن تقرير لجنة الصحة بأنه لما كانت الصحة العامة من أسمى الأهداف التي تعمل الدول على بلوغها، وذلك من أجل استمرار حياة البشرية، لذا باتت الصحة العامة وحماية المواطنين من العدوى من الأمراض وفيروسات الوبائية من الموضـوعات العالمية، فإن الوسائل الوقائية المتعلقة بالصحة العامة من الأوبئة الجائحة التي تحددها منظمة الصحة العالمية وعلى قمتها فيروس كورونا (۱۹-COVID) يكتسب أهمية علمية وعملية وقانونية بالغة الدقة والإتقان لتعلقها بالنظام الصـحى العام للشـعوب، مما اقتضـى من كل دول العالم وضـع استراتيجيات للتوعية ومكافحة الأوبئة الجائحة الماسة بحياة البشرية لفيروس كورونا الذي مازال يحصد آلاف الأرواح حتى في الأمم المتقدمة.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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