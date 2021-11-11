غداً عودة الزمالك للتدريبات استعداداً لمباراة الإسماعيلي بالدوري

/660831/غدا-عودة-الزمالك-للتدريبات-استعدادا-لمباراة-الإسماعيلي-بالدوري

يستأنف الزمالك تدريباته في الخامسة مساء غد الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، عقب انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة 6 أيام عقب مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق أن يتجمع اللاعبون في مقر النادي في الرابعة عصرا، على أن يؤدي الفريق تدريبات بدنية وإطالات في الرابعة والنصف عصرا قبل خوض التدريبات الجماعية.

ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد الإسماعيلية.

ويحتل الفريق الأبيض المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 6 نقاط بعد مرور ثلاث جولات بمسابقة الدوري، وكان الفريق قد فاز في مباراتين وخسر في لقاء.

باتريس كارتيرون

وزادت التكهنات حول مصير باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك، خاصة أنه تلقى هزيمة قاسية أمام الأهلي بديربي القاهرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وهناك أخبار تفيد بوجود مفاوضات من جانب إدارة السد القطري مع المدرب الفرنسي، ليكون بدلا لتشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق للفريق، والذي رحل إلى إسبانيا لتدريب برشلونة.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

انتهت مباراة الأهلي والزمالك أول ، بفوز القلعة الحمراء بنتيجة كبيرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في اللقاء الذي أقيم بينهم على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.

وخسارة الزمالك لكرة القدم أضاعت على كارتيرون تحطيم رقم كابرال الذي ظل مع الزمالك 30 مباراة بدون هزيمة، بينما عادل رقم فينجادا الذي حقق نفس رقم كارتيرون بـ25 لقاء متتالي بدون خسارة.

وبهذا الفوز يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، وبفارق الأهداف على حساب بيراميدز، بينما يظل الزمالك عند النقطة رقم 6 في المركز الخامس.