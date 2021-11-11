/660837/أشرف-صبحي-يعيد-أحداث-فيلم-التجربة-الدنماركية

تفقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في إحدى زياراتة المفاجئة الي مركز شباب "حي ناصر" التابع إلى محافظة أسوان ولم يجد أحد من العاملين وجميع بوابات المركز مغلقة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان ذلك صباح اليوم، في جولة تفقدية لوزير الشباب والرياضة في ظل متابعته لأخر الأعمال والتطوير من مراكز الشباب والأندية، وحرصة الدائم على تقديم الأفضل للرياضين والشباب والأهتمام بهم.

فيلم التجربة الدنماركية

وتلك الواقعة تذكرنا بمشهد للفنان الكبير عادل أمام في فيلم "التجربة الدنماركية" عندما كان يجسد وزير الشباب والرياضة، وكان في زيارة مفاجأة لأحد مراكز الشباب، ليراها مهملة من جانب العاملين الذين تركوا نشاطهم وأتجهوا لأعمالهم الشخصية.

وزارة الشباب والرياضة تقرر تعين زوجة علاء علي وصرف معاش شهري

قرر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تعيين زوجة علاء علي خلال الأيام المُقبلة في أحد الأندية أو مراكز الشباب القريبة من منزلها.

كما قرر صرف معاش شهري باسم الراحل علاء علي، وسيكون بنفس القيمة المالية التي يحصل عليها قدامى اللاعبين.

ويذكر أن زوجة علاء علي جاءت مع شادي محمد وقالت ان في ناس بتسأل عليها عشان تاخد اللقطة والمنظرة بس وفي ناس مسألتش خالص ووضحت قد ايه انها بتعاني الفترة اللي فاتت ولو حد يقدر يساعدها في شغل في منطقة 6 اكتوبر عشان تقدر تساعد في معيشة أولادها .

ويسعى الزمالك للتجديد لبعض اللاعبين أبرزهم بن شرقي الذي لم يصل حتى الأن مع النادي للإتفاق، بسبب قيمة الشرط الجزائي.

وزير الرياضة يكرم البطل الأولمبي بعد حصولهم على 15 ميدالية ببطولة البحر المتوسط

حرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تكريم فريق المصارعة للبطل الأولمبي، بعد حصولهم على ١٥ ميدالية فى منافسات بطولة البحر الأبيض المتوسط للمصارعة والتي أقيمت بدولة اليونان، والتى شارك بها ١٣ دولة خلال الفترة من ١٧ أكتوبر وحتى الاول من نوفمبر ٢٠٢١.

وأعرب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بحصول لاعبي فريق المصارعة للبطل الأولمبي على ١٥ ميدالية في منافسات بطولة البحر المتوسط.

مؤكداً انه يتابع بصفة دائمة مشروع البطل الاولمبي والموهبة الرياضية لتخريج جيل جديد من الرياضيين واكتشافهم في مختلف انحاء الجمهورية.