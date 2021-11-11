/660838/التلفزيون-السوداني-البرهان-رئيسا-لمجلس-السيادة-وحميدتي-نائبا

أعلن التلفزيون السوداني الحكومي بأن قائد الجيش عبدالفتاح البرهان تم تعيينه اليوم الخميس مجلس سيادة جديدا، موضحا في بيان أن الفريق أول عبدالفتاح البرهان أصدر مرسوما دستوريا بتشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد في البلاد.

البرهان رئيسا لمجلس السيادة وحميدتي نائبا

وتابع:” إن عبد الفتاح البرهان سيكون رئيسا لمجلس السيادة، فيما سيكون محمد حمدان دقلو حميدتي قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية، نائبا له، والكباشي وعقار والعطا بين الأعضاء.

كما شمل المكون المدني للمجلس كلا من رجاء نيكولا، وأبو القاسم محمد، ويوسف محمد، وسلمى عبد الجبار، وعبدالباقي عبد القادر، حيث تضمن قرار تشكيل المجلس، إرجاء تسمية ممثل لشرق السودان لحين إجراء مزيد من المشاورات السياسية.