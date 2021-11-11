بث مباشر.. حلقة جديدة لـ ما وراء الخبر وتحليل شامل لزيارة الرئيس إلى فرنسا

جدة - نرمين السيد - بدأت منذ قليل الحلقة الثانية من برنامج ما وراء الخبر، عبر صفحة دوت الخليج على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، والذى يقدمه الكاتب الصحفى أحمد ناجى قمحة، ويستضيف معه الكاتب جمال رائف.





ويقدم أحمد ناجى قمحة، برفقة جمال رائف خلال الحلقة، تحليلا شاملا لزيارة الرئيس السيسى إلى فرنسا. ويقدم "دوت الخليج" سلسلة ما وراء الخبر، بهدف التحليل الدقيق وكشف كواليس وتفاصيل أهم الأحداث الجارية.

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