محمود متولى يعود لمران الاهلي بعد تعافيه من إصابة "الركبة"

انتظم محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الفريق الجماعية مساء اليوم الخميس، وتعافى محمود متولي من الإصابة في الركبة، حيث شارك اليوم في تدريبات الكرة بعد أن أنهى تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعدما حصل على راحة سلبية من التدريبات لمدة خمسة أيام، عقب الفوز على الزمالك 5-3 في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 19 نوفمبر الجاري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

على صعيد أخر ، كشف سعد شلبى، مستشار التسويق والمدير التنفيذى للأهلى أن ناديه يعقد إجتماعات مكثفة مع الشركة الراعية لملابس فريق الكرة من أجل الاستقرار على موعد طرح الزى الثالث للفريق، وقال سعد شلبى في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع":" نعقد اجتماعات مكثفة مع الشركة الراعية لملابس الاهلى من أجل الاستقرار على موعد طرح الزى الثالث للفريق وسيكون هذا الامر في القريب العاجل بعد التعرف على تفاصيل ترتيبات الشحن".

ويضيف سعد شلبى:"لانربط موعد طرح الزى الثالث بمشاركة الاهلى في كأس العالم للأندية لاسيما أن البطولة لم يتحدد موعدها النهائي حتى الان ونحن مرتبطين بالتزام تعاقدى مع الشركة الراعية لملابس فريق الكرة وبالتالي سوف نطرح الزى الثالث في أقرب توقيت".