/660839/براون-يستقيل-من-تدريب-الأرجنتين-لقيادة-الإسماعيلي

تقدم المدرب خوان براون بإستقالته من تدريب المنتخب الأرجنتيني تحت 17 سنة، لإتفاقة مع مسئولو النادي الإسماعيلي لقيادة الفريق خلال الفترة القادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ووجه الشكر براون لمتخب الأرجنتين لتلك الفترة التي قام بتدريبهم، على أن يصل في بعد منتصف الليل اليوم إلى القاهرة من أجل وضع الرتوش الأخيرة من مجلس إدارة النادي الإسماعيلي لقيادتهم الفترة المقبلة.

وسيشكل الجهاز الفني المساعد له بالاتفاق مع إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي، مع الإستعانه بـاللجنة الفنية لتقريب وجهات النظر وتشكيل جهاز فني على أفضل ما يرام.

يدخل فريق الإسماعيلي مباراته المقبلة أمام نظيره الزمالك، ضمن منافسات الدوري الممتاز بالأسبوع الرابع، والتي من المقرر إقامتها يوم 19 من الشهر الحالي في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

يحيى الكومي

وصرح المهندس يحيي الكومي رئيس مجلس إدارة نادي الاسماعيلي ، أنه مع بداية عهد المجلس الجديد قرر مجلس الإدارة فتح صفحة جديدة مع جماهير النادي في كل مكان وخاصة علي منصات التواصل الإجتماع الخاصة بالنادي ، حيث قرر مجلس الإدارة برئاسة يحيي الكومي فك الحظر عن جماهير النادي والتي تم حظرها بسبب الهجوم علي مجالس الإدارات السابقة .

الإسماعيلي والبنك الأهلي

انتهت أحداث مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي بنتيجة هدف دون رد لصالح فريق البنك، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وبهذه الخسارة تستمر سلسلة نادي الإسماعيلي في الإستنزاف والصقوط في مؤخرة جدول ترتيب الدوري، بعد الخسارة الأولى أمام الأهلي، والثانية بالجولة الثانية أمام سيراميكا، وتأتي الثالثة أمام البنك الأهلي، وعلى أرض الدراويش.

وسجل هدف المباراة الوحيد، اللاعب محمد هلال، في الدقيقة السبعين من عمر المباراة، بعد طوال أحداث اللقاء وإهدار الدراويش العديد من الفرص.

تشكيل الإسماعيلي أمام البنك الأهلي

حارس مرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع :محمد دسوقى ، باهر المحمدى ، محمد هاشم ، أحمد عيد

الوسط :محمود دونجا ، محمد مخلوف

أمامهما : محمد الشامى – أحمد مدبولى

خط الهجوم : شكرى نجيب – شيلونجو