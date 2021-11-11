تعاون بين المعهد القومى للحوكمة ونادى قضاة مصر

جدة - نرمين السيد - وقع المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مذكرة تفاهم مع نادى قضاة مصر فى مجالات بناء وتطوير وتنمية القدرات البشرية، وقام بتوقيع المذكرة الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، والسيد المستشار محمد عبد المحسن، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر.





وعقب توقيع مذكرة التفاهم، قالت الدكتورة شريفة شريف إن هذه المذكرة تأتى انطلاقًا من الوعى الكامل بأهمية التعاون بين المؤسسات الفاعلة والمؤثرة فى جمهورية مصر العربية، وتسليمًا بأهمية الدور الذى يقوم به المعهد فى تكوين وتأهيل ورفع معارف ومهارات العاملين بالقطاع العام والخاص على حد سواء فى كل المجالات بهدف الارتقاء بمنظومة الخدمة وتمكين الموظفين من إدارة الموارد بشكل كفء وفعال وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، وتأسيسًا على الدور المهم والحيوى الذى يقوم به نادى القضاة فى تأهيل السادة القضاة وتنمية وتطوير قدراتهم.

وحول أنشطة التعاون المشترك أوضحت شريف أنه وفقًا للمذكرة اتفق الطرفان على أن يشمل التعاون الدعم المشترك لعملية التنمية البشرية المستدامة من خلال تصميم وتنفيذ أنشطة تتعلق بتنمية وتطوير القدرات البشرية للسادة القضاة.

وأشار المستشار محمد عبد المحسن، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر إلى أن التوقيع يأتى فى إطار أداء نادى قضاة مصر ودوره فى نشر الثقافة العامة والقانونية وتنمية المهارات والقدرات الإدارية للقضاة، باعتباره الصرح التنويرى فى منظومة القضاء المصرى العريق، مؤكدًا على أهمية تفعيل بنود مذكرة التفاهم بما يحقق أهداف الطرفين ويسهم فى تحقيق الصالح العام.

ومن جانبه، صرح نبيل فؤاد، مدير عام إدارة تطوير الأعمال والموارد البشرية بالمعهد أن هذا التعاون يأتى فى إطار النهج الذى اتبعه المعهد من تكوين شراكات مع المؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة، حيث أخذ المعهد على عاتقه مهمة التغيير وتبنى منهجًا جديدًا للتطوير وتقديم الخدمات، بهدف أن يصبح مركزًا إقليميًا للمعرفة وأن يكون له دور فعال فى تنفيذ الاستراتيجيات القومية، وعلى رأسها استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، مضيفًا أن تنمية العامل البشرى تأتى كجزء لا يتجزأ من عملية الإصلاح والبناء، وإيمانًا بالدور المحورى المنوط بالعاملين بالدولة لتنفيذ هذه الإصلاحات والجاهزية لما يليها من تبعات تؤثر على المهام الملقاة على عاتقهم.

حضر توقيع مذكرة التفاهم كذلك وائل قمر، المستشار القانونى للمعهد، والدكتورة رحاب فراج، مدير عام إدارة تنمية وتطوير القدرات البشرية، والسادة المستشارين محمود المرغنى، وحازم أبو سديرة، القضاة بمحكمة النقض وأعضاء مجلس الإدارة.تعاون بين المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة ونادى قضاة مصر فى مجالات بناء وتطوير وتنمية القدرات البشرية.