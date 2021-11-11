إنفوجراف - الحبس والغرامة عقوبة تحصيل تعريفة انتظار المركبات أعلى من المقرر

جدة - نرمين السيد - وفى الإنفوجراف التالى يستعرض "دوت الخليج" أهم المعلومات عن تعريفة انتظار المركبات أعلى من المقرر، حيث التعريفه تحددها لجنة من المحافظة وفقًا لأماكن انتظار المركبات بالشوراع، كما أن تعريفة الانتظار تحدد حسب المساحة والموقع الجغرافى. كما أن القانون يحظر مزاولة النشاط قبل الحصول على رخصة رسيمة، ويجوز إلغاء الترخيص حال تحصيل مبالغ تحاوز التعريفة المحددة، ويعاقب المخالف بالحبس 3 أشهر أو بغرامة من 1000 إلى 5000 جنيه، بالإضافة إلى أن العقوبة للمخالف تضاعف حال ارتكابه المخالفة مرة أخرى.

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