صور- تشغيل أول وحدة للسمعيات والتخاطب فى مستشفى سوهاج العام

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن تشغيل وحدة السمعيات بمستشفى سوهاج العام، والتى تعد الأولى من نوعها بمستشفيات وزارة الصحة، ودعم الوحدة بأحدث أجهزة السمعيات والتخاطب، وذلك فى إطار التعاون بين المحافظة، ووزارة الصحة لدعم القطاع الصحى، واستمرارا لأعمال رفع كفاءة الأداء الفنى للمستشفيات بسوهاج، لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.





وأوضحت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن وحدة السمعيات الجديدة بمستشفى سوهاج العام تعد إضافة قوية للمنظومة الطبية بالمحافظة، مشيرة إلى أن الوحدة تشمل أحدث الأجهزة المتخصصة فى مجال السمعيات والتخاطب، للكشف المبكر عن إعاقات السمع، وتشخيص أمراض الأذن الوسطى، والعصب السمعى، وضغط الأذن، مما يعود بالفائدة الكبرى على أهالى سوهاج للعلاج دون مشقة السفر خارج المحافظة وذلك لرفع المعاناة عن المواطن. وأضافت وكيل الوزارة أن الوحدة تقدم خدماتها والتى تشمل "فحص السمع بالجهد المثار بالكمبيوتر، واختبار السمعيات، وقياس الاتزان، وقياس السمع، وفحص سمع شامل "سمع وضغط أذن"، واختبار سمع إلكترونى، وقياس الضغط على الطبلة وانعكاسات الأذن الوسطى ووظائف قناة استاكيوس، وقالب أذن صلب ولين للسماعة، وجلسات تخاطب، واختبار كلام، واختبار الانبعاث الصوتى".

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