ما وراء الخبر.. جمال رائف: مصر ترفض أى تدخلات خارجية فى ليبيا

جاء ذلك فى الحلقة الثانية من برنامج "ما وراء الخبر" على "دوت الخليج"، الذى يقدمه الكاتب الصحفى أحمد ناجى قمحة، اليوم الخميس.
وأوضح جمال رائف: "لهذا وجدنا الدولة المصرية تدعم البرلمان الليبى، كمؤسسة وطنية، والجيش الوطنى الليبى، وغيرها من مؤسسات الدولة الوطنية الليبية".
وأشار إلى أن مصر منذ اللحظات الأولى ترفض أى تدخلات خارجية فى ليبيا، سواء عبر قوات نظامية، أو مرتزقة، مؤكدا: أيا كانت هذه القوات الأجنبية فهى مرفوضة.
وتابع رائف أن مصر أصبح لديها آلية أخرى مستحدثة، وهى دبلوماسية الإعمار، مشيرا إلى أن مصر لا تتحدث فقط بلغة السياسة، لكنها دائما ما تتحدث عن ليبيا بلغة التنمية، ولذلك تواجدت مصر فى ليبيا كشريك تنموى أصيل، وهذا ما وجدناه أيضا فى غزة والعراق.
وأشار إلى أن تفعيل آلية دبلوماسية الإعمار، تعزز من نجاح الأدوات الدبلوماسية الأخرى، وترسخ من فكرة الثوابت المصرية وتدعمها.
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