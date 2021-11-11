ما وراء الخبر.. قمحة: مصر كانت بعيدة النظر فى التعامل مع الملف الليبى

جدة - نرمين السيد - ورحب قمحة فى بداية الحلقة بالكاتب الصحفى جمال رائف، قائلا إن البرنامج سيكون بينهما بالتبادل، مشيرا إلى أن هذه الحلقة ستخصص عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى فرنسا، من أجل المشاركة فى مؤتمر باريس حول ليبيا.

وقال قمحة إن الاهتمام المصرى بالدولة الليبية بدأ منذ الزيارة الأولى للرئيس السيسى إلى الأمم المتحدة، وكلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2014.

وتابع: فى هذا المؤتمر أقر الرئيس مجموعة من الثوابت فى السياسة الخارجية المصرية، كان من أهمها إعلاء قيمة الدولة الوطنية، أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، أهمية الحفاظ على جيوش الدولة الوطنية، وأيضا أنه لا سبيل لحل النزاعات فى الدول التى تعرضت لأحداث عنف، وأحداث اضطرابات وقلاقل فى فترة ما بعد 2011، إلا عبر التسوية السياسية السلمية، وأنه لا مجال لاستخدام الحل العسكرى لتسوية هذه الأزمات.

وأشار قمحة إلى أن الدولة الليبية ملف شديد الخصوصية للأمن القومى المصرى، حيث تقع فى الغرب المصرى، مشيرا إلى أنها تعرضت للعديد من الانتهاكات التى تخص الأمن القومى الليبى، وتعرضت السيادة الليبية لانتهاكات، كما انتشرت بها التنظيمات الإجرامية المسلحة، وبات هذا الملف يهدد الاتجاه الغربى للأمن القومى المصرى.

وواصل: من هنا جاء الاهتمام المصرى بالملف المصرى، وتواترت فى السنوات الأخيرة صحة الوقائع التى تثبت أن الدولة المصرية، كانت بعيدة النظر فى التعامل مع الملف الليبى، مشددا على أن هذا الملف حظى بخصوصية شديدة مع التدخلات المصرية المستمرة لمحاولة تقريب وجهات النظر مع الأطراف التى كانت على تماس مع الأزمة الليبية، وحتى محاولة احتواء الأطراف فى الداخل الليبى من أجل تهدئة الأوضاع والوصول بالدولة الليبية بالمسار إلى الحل السياسى السلمى.

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