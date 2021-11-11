مستشار الرئيس للصحة: مصر تسعى لإنتاج أنواع أخرى من لقاحات كورونا

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، في تصريحات خاصة، إن مصر تنتج حاليا أحد اللقاحات الصينية في فاكسيرا، وتسعى لتصنيع أنواع أخرى من لقاحات كورونا.

وقال، لكى تسمح الإمكانيات المتاحة بتصنيع أى لقاحات خصوصا اللقاحات الجديدة يجب أن يكون هناك تعاون كامل مع الشركات الأصلية المنتجة للقاحات، وهى صاحبة هذا الاختراع، وأن تكون الشركات المنتجة مؤهلة لإنتاج هذه اللقاحات، موضحا، إن المفاوضات جارية مع الشركات العالمية لإنتاج أنواع أخرى من اللقاحات.

وأكد مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، خلال مؤتمر الأمراض الصدرية بطب طنطا، إن المنطقة كلها بالشرق الأوسط، وأفريقيا تسعى لأن يتوافر لديها أكثر من مكان لإنتاج اللقاحات لأن القار ة الأفريقية تعانى من نقص شديد ليس في لقاحات كورونا فقط، ولكن اللقاحات والأمصال الأخرى.

وأوضح، أننا أنتجنا نوع واحد فقط من اللقاحات، ولكن من المتوقع انتاج أنواع أخرى من اللقاحات بعد اجراء مفاوضات مع الشركات صاحبة الاختراع وتأهيل الأماكن بتوفير تقنيات جديدة لإنتاج مثل هذه اللقاحات الجديدة.

وأشار الى أننا لم نصل بعد الى ذروة الموجة الرابعة، موضحا، إن كلمة الذروة معناها ثبات الأعداد لعدة أيام، ولكن لازلنا في مرحلة زيادة الحالات، وفى تصاعد، وليس في مرحلة الثبات بالموجة الرابعة، بمعنى إنه يوجد تزايد يومى في عدد الحالات سواء الحالات التي ترصد عن طريق وزارة الصحة والسكان أو التي نراها كأطباء، أو بالمستشفيات الجامعية، موضحا، إن هناك تزايد يومى في عدد حالات كورونا، ولكن لم نصل إلى عدد ثابت من الأعداد لعدة أيام متتالية ثم يبدأ في الانخفاض، موضحا إنه في هذه الحالة نستطيع أن نقول وصلنا إلى ذروة الموجة الرابعة وبدانا نتخطاها.