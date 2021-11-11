منتخب مصر بالأبيض أمام أنجولا غدًا فى التصفيات المونديالية

تقرر أن يرتدي المنتخب الوطني طاقمًا أبيض خلال مباراته غدا أمام أنجولا ضمن الجولة الخامسة للمجموعة السادسة لتصفيات افريقيا المؤهلة للدور الأخير لتصفيات كأس العالم، على أن يرتدي أصحاب الأرض زيهم الأساسي بالقميص الأحمر والشورت الأسود وجوارب حمراء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر أمام أنجولا الذي عقد مساء اليوم بستاد 11 نوفمبر برئاسة الناميبي تشيلونجا ايراستوس مراقب المباراة، وبحضور الجنوب افريقي موليفي اينوك مراقب الحكام.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على مواعيد تحرك الفريقين لضمان وصولهما لملعب المباراة في الوقت المحدد ، كما تم التشديد على ضرورة اتباع وتنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية والاشتراطات الطبية.

حضر الاجتماع عن المنتخب الوطني وائل جمعة مدير المنتخب ومحمد صلاح المدير الإداري وعبد الله سيد مسئول المهمات.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته فى تصفيات كأس العالم برصيد 10 نقاط ، بينما يأتى منتخب ليبيا ثانيا برصيد 6 نقاط، ثم الجابون ثالثا بـ4 نقاط، وتتذيل انجولا المجموعة بـ3 نقاط.

وتضم قائمة منتخب مصر كلا من : حراس المرمى: محمد الشناوي ( الأهلي ) ، محمد أبو جبل ( الزمالك ) ومحمد صبحي ( فاركو ) ومحمود جاد (إنبي)، الدفاع: اكرم توفيق ( الأهلي ) وأحمد فتحي ( بيراميدز ) وأحمد حجازي ( الاتحاد السعودي ) واحمد ياسين ( البنك الأهلي ) وايمن اشرف ( الأهلي ) ومحمود علاء ( الزمالك ) واحمد فتوح ( الزمالك ) ومحمد حمدي ( بيراميدز ) ومحمود حمدي "الونش" ( الزمالك )، الوسط: محمد النني ( أرسنال الإنجليزي ) وحمدي فتحي ( الأهلي ) وعمرو السولية ( الأهلي ) وامام عاشور ( الزمالك ) وعبد الله السعيد ( بيراميدز ) ومصطفى فتحي ( الزمالك )، الهجوم: ومحمد شريف ( الأهلي ) وأحمد ياسر ريان ( ألتاي التركي ) ومصطفى محمد ( جالاتا سراي التركي ) ومروان حمدي ( سموحة ) ومحمد صلاح ( ليفربول الإنجليزي ) محمد مجدي "أفشة" ( الأهلي ).