تعرف على الخطوات اللازمة التي يجب اتباعها لاضافة المواليد الجدد الى بطاقة التموين 2021

نتحدث من خلال مقالتنا عن كيفية اضافة مواليد جديدة على بطاقتك التموينية ، وأنه قد انتشر بسرعة رهيبة الإقبال على التموين فى شهر يوليو ، فبالتالي يمكن للمواطن المصرى أن يضيف المولود الى بطاقة التموين الخاصة بة وجاء هذا أيضا بالنسبة للزوج والزوجة الذين لم يتم تقييدهم على بطاقة التموين ، فمن جابة فقدت أعلنت وزارة التموين والتجارة الخارجية أن الحد الأدنى قد تم رفعه بالنسبة الذين تم قيدهم فى بطاقات التموينية قد يصل إلى 2400 جنيه .

تعرف على الخطوات اللازمة التى يمكنك من خلالها اضافة المواليد الى بطاقة التموين الخاصة بك

من خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفنى نوضح لكم الخطوات التى يجب اتباعها لكى يمكن اضافة المواليد الى بطاقة التموين، فأعلنت وزارة التموين والتجارة الخارجية ومركز نظم المعلومات أنه يجب على كل مواطن اضافة البيانات الخاصة بة بشكل صحيحا لأنه إذا وقع اى خطأ متعمد وكذلك حدوث عملية تزوير من ناحية المواطن فى احدى البيانات الخاصة به من بيانات البطاقة فإنه يتخذ معه إجراءات صارمة وهى كالاتى :

اولا : قد تلغى بطاقة التموين الخاصة بة نهائيا ولا يستطيع ارجاعها مرة اخرى .

ثانيا : قد يتم تعرضك هذا التزوير الي المساءلة القانونية وذلك بسبب أنك قد قمت بكتابة بيانات غير صحيحة فى المستندات الرسمية الخاصة ببطاقة التموين .

فاذا اردت التسجيل عبر موقع دعم مصر فإنه عليك اتباع الخطوات الاتية :

يجب الدخول الى الموقع الخاص بوزارة التموين . فعند ظهور لك مربعا يجب كتابة الرقم الخاص بالبطاقة التموينية . ثم يجب اختيارك للمحافظة التابعة لك ثم المنطقة التابعة بالشخص الذي يريد حصوله على بطاقة التموين . ثم يجب عليك أن تختار مكتب التموين الخاص بالمنطقة التي تعيش فيها . واخيرا قم بالضغط على كلمة تسجيل ثم قم بكتابة الرقم القومي الخاص بالمواليد وأيضا الأفراد الجدد ثم قم بالضغط على كلمة حفظ .

فاذا اردت التسجيل عبر موقع مصر الرقمية فإنه عليك أيضا اتباع الخطوات الاتية :