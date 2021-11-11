/660849/حسن-الأزهري-يوجد-مبرر-لتشريع-حرية-تداول-المعلومات-ويجب-التخلص-من-كافة-معوقاته-فيديو

قال حسن الأزهري محام وباحث في مسار مجتمع التقنية، أن الدولة في حاجة إلى قانون يضمن حرية تداول المعلومات في مصر، موضحا اننا في حاجة إلى رؤية واضحة عن قانون حرية تداول المعلومات والذي يعتزم حزب المصري الديموقراطي تقديمه، حيث أننا نمتلك التزام دستوري لن يتم الخروج عنه.

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جاء ذلك خلال ندوة حلم حرية تداول المعلومات من الاستحقاق الدستوري للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، الذي تستضيفه وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية، بحضور عدد من المتخصصين فى مجال حرية نداول المعلومات، وذلك بغرض استعراض الجهود السابقة لإقرار تشريع منظم لتداول المعلومات وللخروج بأفكار تشريعية محددة وواقعية، منوها أن مشروع قانون حرية تداول المعلومات موجود بلجنة الاتصالات بالبرلمان، منذ 2015، ومعه 4 قوانين أيضا، حيث انهم لم يخرجو إلى النور على الرغم من المناقشات الواسعة عليه.

حسن الأزهري: يوجد مبرر لتشريع حرية تداول المعلومات ويجب التخلص من كافة معوقاته

وتابع:" اننا في حاجة إلى القانون مع ازالة كافة المعوقات الموجوده بشأنه، وبالتالي يجب ان يكون هناك جهد حتى يصل مشروع قانون إلى درجة من الوضوح مثل قانون حماية البيانات.

واكمل:" يوجد مبررللتشريع، ولكن المعوقات في حاجه للطرح، حتى يؤتي القانون ثماره، حيث ان هناك دول كثيرة يقرب عددهما من 84 دولة تمتلك نظام اتاحت المعلومات بشكل كبير، ونجحت في هذا الأمر، لافتا إلى انه يجب أن يتم الاستفادة من التحول والرقمنه في الوصول إلى البيانات، حيث ان التحول الرقمي يجب أن يكون وسيلة للوصول للاهداف ومنها الوصول إلى المعلومات.