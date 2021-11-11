/660840/الإسماعيلي-يرهن-لاعبيه-بسبب-مديونات-الكهرباء

تحدث يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي حول أنه أستلم النادي عليه مديونات لجميع الجهات وأن الوضع المادي صعب للنادي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكشف أن النادي عليه مديونات كبيرة لشركة الكهرباء بسبب عدم دفع فواتير سابقة وصلت إلى 5 مليون جنية، بجانب مديونات المياه التي لم يدفعها أحد ايضاً خلال الشهور السابقة.

وأشار الكومي إلى أنه طلب من رئيس شركة الكهرباء بأن يمول فريقه بعدة لاعبين من الإسماعيلي بقيمة 5 مليون، مقابل فواتير الكهرباء مديونات النادي كاقتراح منه لتسوية الأمر.

المدير الفني الجديد للإسماعيلي

تقدم المدرب خوان براون بإستقالته من تدريب المنتخب الأرجنتيني تحت 17 سنة، لإتفاقة مع مسئولو النادي الإسماعيلي لقيادة الفريق خلال الفترة القادمة.

ووجه الشكر براون لمتخب الأرجنتين لتلك الفترة التي قام بتدريبهم، على أن يصل في بعد منتصف الليل اليوم إلى القاهرة من أجل وضع الرتوش الأخيرة من مجلس إدارة النادي الإسماعيلي لقيادتهم الفترة المقبلة.

وسيشكل الجهاز الفني المساعد له بالاتفاق مع إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي، مع الإستعانه بـاللجنة الفنية لتقريب وجهات النظر وتشكيل جهاز فني على أفضل ما يرام.

يدخل فريق الإسماعيلي مباراته المقبلة أمام نظيره الزمالك، ضمن منافسات الدوري الممتاز بالأسبوع الرابع، والتي من المقرر إقامتها يوم 19 من الشهر الحالي في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

يحيى الكومي

وصرح المهندس يحيي الكومي رئيس مجلس إدارة نادي الاسماعيلي ، أنه مع بداية عهد المجلس الجديد قرر مجلس الإدارة فتح صفحة جديدة مع جماهير النادي في كل مكان وخاصة علي منصات التواصل الإجتماع الخاصة بالنادي ، حيث قرر مجلس الإدارة برئاسة يحيي الكومي فك الحظر عن جماهير النادي والتي تم حظرها بسبب الهجوم علي مجالس الإدارات السابق

الإسماعيلي والبنك الأهلي

انتهت أحداث مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي بنتيجة هدف دون رد لصالح فريق البنك، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وبهذه الخسارة تستمر سلسلة نادي الإسماعيلي في الإستنزاف والصقوط في مؤخرة جدول ترتيب الدوري، بعد الخسارة الأولى أمام الأهلي، والثانية بالجولة الثانية أمام سيراميكا، وتأتي الثالثة أمام البنك الأهلي، وعلى أرض الدراويش.

وسجل هدف المباراة الوحيد، اللاعب محمد هلال، في الدقيقة السبعين من عمر المباراة، بعد طوال أحداث اللقاء وإهدار الدراويش العديد من الفرص