/660842/مجموع-مديونات-الزمالك-تتخطى-الـ-50-مليون-جنية

أصبح نادي الزمالك محاط بعدة مشاكل، أبرزها مديونات الفريق سواء من لاعبين أو مدربين سابقين، ليدخل الزمالك نفق مظلم بسبب تلك الأحداث التي تتحملها بعض الإدارات السابقة التي ورطت النادي في تلك الأزمات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويوجد قضايا تم الحكم فيها بشكل نهائي وألزام الزمالك في دفعها والبعض الأخر في مرحلة الأستئناف والأستشكالات ومن الوارد أن تلغى أو يتم تخفيفها.

عقوبات الزمالك

نستعرض معكم جميع مديونات الزمالك:

* الأتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"

- معروف يوسف 10.5 مليون جنية

- أكاديمية بالكاميرون "حسام أشرف" 4 مليون يورو قابله لتقليل المبلغ

- أنطونيو كيزوس مدرب مساعد 60 ألف يورو

- باتشيكو 450 ألف جنية

- بيدرو مدرب مساعد 315 ألف يورو

- خالد بوطيب 3 مليون يورو

*محكمة "كاس"

- بينجامين أشيمبونج ملون و200 ألف دولار

- بو زيان مدرب مساعد 49 ألف يورو

- كريستيان جروس 657 ألف يورو

- سبورتنج ليشبونة قضية "شيكابالا" مليون دولار

- ماريتمو البرتغالي قضية "محمد إبراهيم" مليون و300 ألف دولار

لتصل مجموع غرامات الزمالك في الأخير إلى 5 مليون و600 ألف دولار، وكان الفريق قد تم منعه من القيد لفترتين بسبب قضية حسام أشرف، ومن الوارد أن تطبق عقوبات أخرى على الفريق إذا لم يتم تسديد الغرامات التي تم الحكم النهائي فيها أو تسويتها بالاتفاق من الطرف الأخر.

غداً عودة الزمالك للتدريبات استعداداً لمباراة الإسماعيلي بالدوري

يستأنف الزمالك تدريباته في الخامسة مساء غد الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، عقب انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة 6 أيام عقب مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق أن يتجمع اللاعبون في مقر النادي في الرابعة عصرا، على أن يؤدي الفريق تدريبات بدنية وإطالات في الرابعة والنصف عصرا قبل خوض التدريبات الجماعية.

ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد الإسماعيلية.

ويحتل الفريق الأبيض المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 6 نقاط بعد مرور ثلاث جولات بمسابقة الدوري، وكان الفريق قد فاز في مباراتين وخسر في لقاء.