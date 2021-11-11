/660850/الكاف-يدرس-تأجيل-مباريات-الكونفدرالية-بسبب-كأس-العرب

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان أعترض أكثر من منتخب بسبب تزامن الكونفدرالية مع البطولة وهو ما يمنع إشتراك بعض اللاعبين مع منتخابتهم الذين يشاركون مع فرقهم بالكونفدرالية.

ويشارك النادي المصري وبيراميدز في كأس الكونفدرالية، وذلك سيشكل ضرر لمنتخب مصر بسبب اللاعبين المنضمين من الفريقين إلى الفراعنة، إذا لم تأجل لقائات الكونفدرالية أو لم يتم تغير القائمة.

وفي حالة إستقرار الاتحاد الأفريقي بشكل نهائي على تأجل لقائات الأياب بالكزنفدرالية، سيحل ذلك المشكلة التي تواجه بعض المنتخبات بشأن عدم مشاركة اللاعبين أو طلبهم بإستبدالهم.

اتحاد الكرة يطالب اللجنة المنظمة لكأس العرب بإجراء تعديل على القائمة المبدئية

كان قد قدم الاتحاد المصري لكرة القدم طلبا للجنة المنظمة لبطولة كأس العرب بإجراء تعديل على القائمة المبدئية للمنتخب الوطني في البطولة التي سيتم اختيار القائمة النهائية منها يوم 19 من الشهر الجاري.

جاء في طلب الاتحاد المصري أنه تفاديا لتضارب المواعيد بين البطولة والكونفدرالية الأفريقية التي يخوض خلالها ناديا بيراميدز والمصري المصريان مباراتين يوم 5 ديسمبر المقبل، ويحتاج كل منها خلالهما عددًا من اللاعبين المنضمين إلى قائمة المنتخب بالبطولة التي تقام بالدوحة في الفترة من 1 ديسمبر المقبل حتى 18 منه.

القائمة المبدئية لبطولة كأس العرب:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي - محمد ابو جبل - محمد بسام – محمدصبحي.

خط الدفاع:أحمد فتوح – أيمن أشرف – محمد حمدي – محمود”الونش” – ياسر إبراهيم – أحمد حجازي - حسين السيد – أكرم توفيق – علي جبر - محمد هاني – أحمد توفيق – محمود علاء.

خط الوسط: عمرو السولية – طارق حامد – مهند لاشين – حمدي فتحي - نبيل”دونجا” – مجدي “أفشة” - عبدالله السعيد – أحمدي”زيزو” – رمضان صبحي - صلاح محسن - إبراهيم عادل - أحمد رافعت - حسين الشحات – مصطفي فتحي.

خط الهجوم : محمد شريف - أحمد سمير-حسام حسن

وشهدت قائمة الحكام الذين أعلن عنهم الإتحاد الدولي لكرة لكرة القدم تواجد حكم مصري وحيد وهو الحكم إبراهيم نور الدين وسيكون متواجداً علي تقنية حكم الفيديو.

منتخب مصر في التصفيات

ويتبقى للمنتخب الوطني مبارتين في دور المجموعات من الدور الأول لتصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 فيفا قطر، وهي في صدارة المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط.

ويلتقي المنتخب المصري مع أنجولا في الجولة الخامسة من دور المجموعات بمدينة لوندا، ويتبقى لقاء الجابون في القاهرة في لقاء الجولة السادسة والأخيرة من الدور الأول.

تقام مباراة مصر وأنجولا يوم الجمعة القادمة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 9 مساءً، على استاد 11 نوفمبر في أنجولا.

بينما ستقام المباراة الاخيرة بين مصر والجابون يوم الثلاثاء الساعة 3 عصراً على استاد برج العرب في الاسكندرية.