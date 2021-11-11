/660844/محمد-بصل-تشريع-حرية-تداول-المعلومات-لا-يجب-أن-يقف-عائقا-أمام-الاستحقاق-الدستوري--صور-وفيديو

قال الإعلامي محمد بصل، خلال ندوة حلم حرية تداول المعلومات من الاستحقاق الدستوري للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، الذي تستضيفه وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية، أن هناك بعض المواد التشريعية التي قد تعيق الوصول لبعض المعلومات.

قضية وزارة الصحة

وأضاف محمد بصل، ان قضية وزارة الصحة غريبة من الناحية القانونية، مضيفا:” الوزيرة تأخذ إجازة غير معلومة وبسرية تامة، كما انه لا يوجد أي معلومات عن تفاصيل الأمر ، وبالتالي كل هذه النقاط تستلزم ان نكون في صدد شيء يركز على حرية المعلومات وكيفية الوصول إليها.

واوضح أن المادة 12 من قانون تنظيم البيانات، تشير إلى ان الصحفي والاعلامي يجب ان يكون له تصريح للقيام بعمله أو بتغطية شيء، مما تسبب فى وجود فجوات بين السلطة التنفيذية، لافتا إلى أن القانون الجديد يجب ان يكون به مواد تضمن الحق ولا تقف عائقا أمام الاستحقاق الدستوري.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان

جاء هذا خلال ندوة حلم حرية تداول المعلومات من الاستحقاق الدستوري للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، الذي تستضيفه وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية، بحضور ثلاثة من المتخصصين فى مجال حرية نداول المعلومات وهما الدكتورة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، و الكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ،عضو مجلس نقابة الصحفيين ومدير تحرير جريدة الشروق، وحسن الأزهري، محام وباحث في مسار-مجتمع التقنية والقانون، ويدير الحوار محمد بصل ، منسق مشروع الأرشيف القانوني بوحدة أبحاث القانون والمجتمع، وذلك بغرض استعراض الجهود السابقة لإقرار تشريع منظم لتداول المعلومات وللخروج بأفكار تشريعية محددة وواقعية.