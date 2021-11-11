/660846/الحماس-شعار-تدريبات-الأهلي-وفقرة-قوية-لثلاثي-حراس-المرمى

قاد ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي، تدريبات قوية لثلاثي حراسة المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، وذلك في مران الفريق مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحصل الثلاثي على وحدات تدريبية متنوعة في إطار التحضير للمرحلة المقبلة.

بيتسو موسيماني، المدير الفني بالنادي الأهلي، أجرى تقسيمة قوية للاعبين خلال المران المسائي الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

وخاض لاعبو الأهلي بعض الفقرات البدنية في بداية المران قبل أداء تدريبات خفيفة بالكرة، وبعدها قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين للمشاركة في تقسيمة قوية.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعدما حصل على راحة سلبية من التدريبات لمدة خمسة أيام، عقب الفوز على الزمالك 5-3 في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وليد سليمان

انتظم وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 19 نوفمبر الجاري، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وأعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، جاهزية وليد سليمان بعد انتهائه من خوض التدريبات التأهيلية مؤخرًا، عقب إصابته بارتجاج خفيف في المخ غادر على أثره مباراة الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

صلاح محسن

وانتظم صلاح محسن، لاعب النادي الأهلي، في تدريبات الكرة اليوم بعد تعافيه من الإصابة بشرخ إجهادي في مشطية القدم.

وأنهى صلاح محسن مؤخرًا برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة، وانتظم في تدريبات الكرة الجماعية اليوم.

من جانبه أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، جاهزية اللاعب ووضعه تحت تصرف الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني بعد تعافيه تمامًا من الإصابة.

محمود متولي

وعاد محمود متولي، مدافع النادي الأهلي، لتدريبات الفريق الجماعية مساء اليوم السبت.

وتعافى محمود متولي من الإصابة في الركبة، حيث شارك اليوم في تدريبات الكرة بعد أن أنهى تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي.