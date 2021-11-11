/660851/مها-عبد-الناصر-تشريع-حرية-تداول-المعلومات-يرد-على-انتقادات-الغرب-بشأن-حقوق-الانسان-صور-وفيديو

قالت الدكتورة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أنه لا يوجد منظم لاشكالية الحريات في تداول المعلومات، مضيفة أن مشروع القانون التي هي في صدد إعداده ستحرص فيه على ضرورة مراعاة البعد عن أي مواد قد تثير الريبة والشك في الوقت الحالي بالدولة.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال ندوة حلم حرية تداول المعلومات من الاستحقاق الدستوري للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، الذي تستضيفه وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية، بحضور عدد من المتخصصين فى مجال حرية نداول المعلومات، وذلك بغرض استعراض الجهود السابقة لإقرار تشريع منظم لتداول المعلومات وللخروج بأفكار تشريعية محددة وواقعية، موضحة أننا نحاول ان نقوم بعمل شيء يناسب الحكم الحالي، ومن شأنها ان تساعد الباحثيبن والصحفيين وكافة المواطنين في تداول ومعرفة المعلومات.

مها عبد الناصر: نسعى لاعداد تشريع حرية تداول المعلومات بشكل يناسب الحكم الحالي

وأضافت النائبة مها عبد الناصر، انه يوجد مشاكل كبيرة في مصر بشأن التشبيك في العمل التطوعي، عبر الانترنت موضحة انه يجب أن يكون هناك مصداقية في تداول المعلومات.

وتابعت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن اعتزامها على التقدم بمشروع قانون حرية تداول المعلومات، هو وجود ألية الكترونية، توضح كيفية الوصول إلى المعلومات بشكل سلس.

واكملت عبد الناصر أن الجميع يقتنع بأهمية وجود تشريع يسهل تداول المعلومات، لذلك هذه الندوة التي تقام الأن، تهدف بشكل كبير إلى شرح الرؤية المطروحة حوله.

وأشارت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اننا سنكون قادرين بها التشريع الرد على الدول المنتقدة لحرية المعلومات في مصر، مؤكدة أن هذا القانون سيتيح أيضا وجود مكان واحد او بوابة واحدة جامعة لكافة المعلومات الحكومية ضامة كافة الوزارت والهيئات، الأمر الذي سيسهل على المواطن الوصول غلى أي معلومة يريجها.