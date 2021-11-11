/660852/نسرين-طافش-تعتذر-عن-تقديم-الجزء-الثاني-من-مسلسل-المداح-لهذا-السبب

أعلنت الفنانة السورية نسرين طافش اعتذارها عن بطولة الجزء الثاني من مسلسل «المداح»، لارتباطها رسميًا بمسلسل آخر في بلدها سوريا حيث يصعب عليها التنسيق بينهم.

دوت الخليج يرصد سبب اعتذار الفنانة السورية نسرين طافش عن الجزء الثاني من المداح.

غردت طافش عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: "‏اعتذرت عن المشاركة في مسلسل ‎المداح الجزء الثاني بعد إعلان الشركة المنتجة بارتباطي رسميًا بمسلسل آخر وهو ‎جوقة عزيزة في سورية".

وتابعت: "وذلك لاستحالة التنسيق بين عملين في بلدين مختلفين في نفس الوقت ولا صحة لأي إشاعة كاذبة غير ما سبق ، أتمنى لأحبائي أسرة المداح النجاح في الجزء الثاني".

نسرين طافش تستعد لطرح أزمة قلبية

على الصعيد الآخ، تستعد كلا من الفنانة نسرين طافش والفنان خالد سليم للتعاون لأول مرة في عمل سينمائي جديد بعنوان «أزمة قلبية» إذ بدأو في تصوير أولى مشاهد العمل، ترقبا لطرحه خلال موسم الأقلام الشتوية.

وأحتفلت الفنانة نسيرين طافش عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” بالبدء بتصوير فيلم «أزمة قلبية»، فكتبت: “"مساء الفل من القاهرة ام الدنيا .. بدأنا اليوم بعون الله، تصوير فيلم (في القلب) مع النجم الراقي خالد سليم و المخرج المبدع مرقس عادل انتاج شركة ريماس للانتاج الفني للدكتور اسحاق ابراهيم، سيناريو وحوار سمير ياسر معالجة درامية محمد حسين المظ و د.عادل مرسي".

أبطال فيلم أزمة قلبية

وكشفت نسرين طافش عن أبطال العمل قائلة: “ و نخبة من نجوم الفن الفنانتان القديرتان سوسن بدر و هالة فاخر و النجوم منة فضالي اوستين إسحاق، انجي كيوان، طوني ماهر .. القصة جديد و مختلفة و جميلة جدا يا رب تعجبكم و تدخل قلوبكم زي ما دخلت قلبي و الله ولي التوفيق".

أبطال مسلسل المداح بطولة نسرين طافش

يذكر أن مسلسل «المداح»، بطولة نسرين طافش وحمادة هلال إلى جانب أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحى خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدى رفعت، بسمة ماهر وآخرين ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسرى ومدير تصوير كريم عاشور، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

قصة مسلسل المداح بطولة حمادة هلال

والمسلسل يحكى عن صراع درامى بين الشقيقين حمادة هلال وخالد سرحان ضمن أحداث المسلسل، ويجسد سرحان شخصية "حسن ابن الشيخ سلام"، وهو شقيق صابر بن الشيخ سلام - حمادة هلال