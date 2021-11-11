ما وراء الخبر.. قمحة: سياسات مصر تجاه الملفات المختلفة تقوم على حماية البشر

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى أحمد ناجى قمحة، إن الدولة المصرية هى الدولة الوحيدة فى الإقليم، التى أعلنت عن قدرتها على الوصول إلى التهدئة والهدنة فى غزة بين طرفى الصراع حركة حماس والجيش الإسرائيلى، وإعادة الإعمار فى القطاع.





وفى ثانى حلقات برنامج "ما وراء الخبر" الذى يقدمه على موقع دوت الخليج، أوضح قمحة أن الدولة المصرية لم تألوا جهدا فى دعم مسار التهدئة والإعمار فى غزة، مشيرا إلى أن مصر تفعل هذا الأمر مع كافة الأطراف فى كل الاتجاهات المهددة للمجال الحيوى الاستراتيجى للأمن القومى المصرى فى اتجاهاته الأربعة. كما أشار قمحة إلى أن كل هذه الاستراتيجيات والسياسات المصرية المتبعة تجاه العديد من الملفات تقوم على حماية البشر، وتقوم على حماية حق الإنسان، مبينا: "حتى الدولة المصرية وهى تعرض جهودها فى استقبال أشقاءنا العرب على الأراضى المصرية، لم تستخدم التوصيفات والتهديدات التى استخدمتها دول أخرى، بشأن التعامل بقضايا العرب المتواجدين على الأراضى المصرية، لأن لهم حقوقا أكد عليها الرئيس السيسى أكثر من مرة، وهذه الحقوق تمثل حق أصيل للإنسان العربى فى الحياة". ويقدم "دوت الخليج" سلسلة ما وراء الخبر، بهدف التحليل الدقيق وكشف كواليس وتفاصيل أهم الأحداث الجارية.

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