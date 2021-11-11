هالة السعيد: نثمن دور الأمم المتحدة فى دعم جهود مصر لتحقيق أهداف التنمية

جدة - نرمين السيد - أعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد عن تقدير مصر لدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى دعم جهود مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفى إعداد التقرير الوطنى الطوعى الثالث للتنمية المستدامة وتقرير التنمية البشرية فى مصر 2021.





جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط اليوم مع السفير أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP، وفريق من خبراء الاستدامة بالبرنامج، وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخCOP-26 المنعقد بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة.

واستعرضت السعيد - وفقا لبيان وزارة التخطيط - الجهود التى تبذلها مصر لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعافى الأخضر، بما فى ذلك تحديث رؤية مصر 2030، وتطبيق معايير الاستدامة البيئية، وبرنامج الإصلاح الهيكلى وإطلاق السندات الخضراء، ودور صندوق مصر السيادى للاستثمار فى المجالات الخضراء مثل انتاج الهيدروجين وتصنيع عربات السكك الحديدية لتعزيز جهود النقل المستدام.

وأشارت السعيد إلى جهود تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" والتى تمثل تجربة فريدة أشادت بها الأمم المتحدة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ورفع مستوى المعيشة فى القرى والمناطق الريفية.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تطلعها لتعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال بناء القدرات، ودعم الخبرات الفنية للكوادر الحكومية المصرية فى مجال إعداد دراسات تقييم الأثر البيئى للمشروعات المختلفة، ودراسات الجدوى البيئية للمشروعات القومية، بما يضمن أخذ البعد الخاص بتغير المناخ بعين الاعتبار.

من جانبه، أكد السفير أخيم شتاينر المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP تطلع البرنامج لتعزيز الشراكة مع مصر، وتقديم الدعم اللازم للإعداد لمؤتمر الأطراف المقبل الذى ستستضيفه مصر عام 2022، مؤكدا أهمية تناول موضوعات تغير المناخ فى إطار أشمل لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جهود التعافى الأخضر من جائحة كورونا.

ولفت شتاينر إلى محورية دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى هذا المجال، وإمكانية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى فى دفع الجهود اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.