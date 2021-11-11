ما وراء الخبر.. جمال رائف: إذ لم تتم انتخابات ليبيا فسيعود الوضع إلى الصفر

جدة - نرمين السيد - وأوضح رائف فى الحلقة الثانية من برنامج "ما وراء الخبر" على "دوت الخليج"، الذى يقدمه الكاتب الصحفى أحمد ناجى قمحة، اليوم الخميس، أن هناك 4 أهداف أو طموحات رئيسية لهذا المؤتمر، لتنفيذها خلال الأجندة الخاصة بالمؤتمر، وهى إنجاز الانتخابات، والمصالحة الداخلية، وأيضا فيما يتعلق باستقرار الأوضاع الداخلية، والأمور المرتبطة بالمصالحة.

وتابع أن الأولوية القصوى فى ليبيا، هى إنجاز الانتخابات، مشيرا إلى أن إنجاز الانتخابات ليس أولوية فقط لكن هو حتمية يجب أن تتم، مشيرا إلى أن العد التنازلى الذى يفصل ليبيا عن الانتخابات هو شهر وعدة أيام.

وشدد رائف على أنه إذا لم تتم الانتخابات فستؤدى إلى نتائج صفرية وبتالى العودة إلى نقطة الصفر، مشيرا إلى أن هناك عوائق مهمة تعوق العملية الانتخابية، وأهمها المرتزقة.

وأكد الكاتب جمال رائف أن مصر لديها رؤية واضحة تجاه المرتزقة، وجدناها حاضرة فى كافة المحادثات المصرية مع كافة الشركاء الدولية، وكانت حاضرة فى كافة المؤتمرات والفعالية الدولة والأممية المتعلقة بليبيا.