الأعلى للآثار: إعلان موعد افتتاح طريق الكباش الأسبوع المقبل

قال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه يتم العمل بشكل متواصل في الأقصر للانتهاء من ترميم القطع الأثرية بطريق الكباش واستخراج الحفائر.

وأضاف وزيري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "نقدم كل الإمكانات لإقامة احتفالية كبرى للترويج لمحافظة الأقصر ليراها العالم في ثوبها الجديد"، متابعا: "يجرى العمل حاليا على أعمال الترميم في معابد الكرنك والأقصر ورفع بقايا المخلفات فضلا عن استمرار أعمال الحفائر عند الجزء الجنوبي من معابد الكرنك".

وأشار إلى أنه قد يتم الإعلان الأسبوع المقبل عن موعد افتتاح طريق الكباش، مؤكدا أنه لا توجد أي دولة بمقدورها أن تنافس مصر في المجال الأثري، لافتا إلى ربط مدينة الغردقة بالأقصر برحلة اليوم الواحد، وسيتم ربط مدينة شرم الشيخ بالأقصر برحلات طيران أسبوعية، لإحداث المزيد من الرواج.

وأوضح أنه سيتم ظهور تماثيل كباش للمرة الأولى منذ آلاف السنوات، بعضها منزوعة الرؤوس، معقبا: "يتم ترميم الرؤوس على الكباش"، مشيرا إلى أن أعمال الحفائر تجرى على مستوى الجمهورية للتوصل إلى اكتشافات أثرية.

وتابع وزيري،: "سنظهر كل ما هو جديد في محافظة الأقصر خلال الافتتاح"، مؤكدا أن "الأقصر دائما موجودة على خريطة السياحة العالمية، وتعد السياحة هي المصدر الرئيسي للمحافظة".