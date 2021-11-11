الهيئة العامة للرعاية الصحية: تسجيل 6 ملايين مواطن و7 ملايين خدمة طبية...

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، على تسجيل أكثر من 6 مليون مواطن مصري، كما تم تقديم أكثر من 7 مليون خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين بخدمات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد والأقصر والإسماعيلية حتى الآن، وفق أحدث معايير الجودة العالمية، وأنه حاليًا يوجد أكثر من 4 مليون ملف طبي إلكتروني للمصريين، والذي يدل على حجم التطور والقفزات التاريخية للقطاع الصحي بمصر، مؤكدًا استمرار الجهود لتحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المصريين بأحدث التقنيات العلاجية وفق ممارسات الصحة العالمية.

كما استعرض الدكتور أحمد السبكي، خلال اللقاء، التطور الذي حدث بالرعاية الصحية والإصلاح الصحي الشامل في مصر، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بتطور النظام الصحي والإصلاح الصحي الشامل، وتبني الرئيس عبدالفتاح السيسي برنامج طموح لتطبيق التغطية الصحية الشاملة على كل المصريين في مدة أقل من 10 سنوات، بدأت منذ عام 2018 بإطلاق العديد من المبادرات الصحية الرئاسية، وتلاها إصدار قانون التأمين الصحي الشامل الجديد لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز.

جاء ذلك خلال لقاء السبكي، اليوم، مع الدكتور رونالد لافاتار، رئيس الإتحاد الدولي للمستشفيات، كمتحدثًا رئيسيًا بأعمال الدورة (44) لمؤتمر الإتحاد الدولي للمستشفيات "IHF"، والذي ينعقد ببرشلونة هذا العام، كأكبر مؤتمر على مستوى العالم في إدارة المستشفيات وكل ما يتعلق بتطوير خدمات الرعاية الصحية، يجمع أهم 300 شخصية دولية في مجال إدارة المستشفيات وبمشاركة وزراء عدد من الدول الأوروبية ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، ورؤساء عدد من الهيئات الصحية منها رؤساء هيئات الرعاية الصحية بمصر ودبي وأبو ظبي وجنوب أفريقيا، ووفود رفيعة المستوى من هيئة الصحة البريطانية "NHS".

يشار إلى أن الاتحاد الدولي للمستشفيات "IHF"، منظمة دولية غيرهادفة للربح، وتعد أكبر منظمة تجمع بين مؤسسات وهيئات الرعاية الصحية الأكبر على مستوى العالم، ومن شركائها الدوليين منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي وعدد من وزارات الصحة على مستوى العالم، كما تضم في عضويتها كل الخبراء العاملين في مجال المستشفيات، ويتولى الإتحاد التطوير والمحافظة على روح التعاون والتواصل فيما بين هذه المستشفيات، وتسهيل تبادل المعرفة والخبرات في إدارة القطاع الصحي، ويعزز الشراكات الدولية التي تعمل على تحسين التفاعل بين المستشفيات ومؤسسات وهيئات الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، بهدف أساسي تعزيز سلامة المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية في المجتمعات.