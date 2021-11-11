«شباب بتحب مصر» تهنئ القيادة المصرية من جلاسكو عقب إعلان استضافة مصر قمة المناخ 27 القادم

تهنئ مؤسسة شباب بتحب مصر، الدولة المصرية، عقب إعلان استضافة مصر لقمة المناخ 27 القادم، وتذكر المؤسسة بأنها خطوة هامة ومبشرة وجهودات كبيرة ستعود بالنفع على المجتمع المدني والمهتمين بالبيئة والمناخ.

وعلى مدار القمة، ألتقت مؤسسة شباب بتحب مصر بمجموعة من الوزراء وعلى رأسهم وزير التخطيط المصري، وزير البترول، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وبعض المسؤولين ونتطلع إلى المزيد من العمل داخل مصر.

ويذكر أن رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر، أحمد فتحي، ألتقى خلال الشهر الماضي بالسيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بديوان عام الوزارة، لعرض خطة المؤسسة للمشاركة في قمة المناخ ٢٦.

واستعرض فتحي على وزير الشباب والرياضة، مبادرة مراكز الشباب الخضراء، حيث سيتم إضاءة المباني والمنشآت بالطاقة الشمسية، ونشر التوعية لدى الشباب من خلال اطلاق برنامج رواد المناخ من خلال إقامة سلسلة من المعسكرات التدريبية للشباب للتعريف بملف المناخ.

كما ألتقى فتحي، بقداسة البابا تواضروس الثاني، بطريرك القداسة المرقسية، بمقر الكاتدرائية بالعباسية، وذلك لمناقشة خطة المؤسسة، للمشاركة في قمة المناخ، وعرض فتحي على البابا تواضروس؛ مشروع الكنائس الخضراء، والذي يحس على إضاءة المباني الكنائسية والإدارية باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك للتكييف مع التغيرات المناخية، وأيضا إطلاق برنامج تدريبي للواعظين، على قضايا المناخ، لاستخدامها في التوعية بأهمية ترشيد استخدام المياه، والطاقة، وزيادة المسطحات الخضراء، لأن لرجال الدين مهمة كبيرة في التوعية.

وألتقى أيضا أحمد فتحي، بمعالي الدكتور، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك بديوان عام الوزارة، في إطار استعدادات المؤسسة لحضور قمة المناخ في جلاسكو.

وتناول اللقاء مشروع شجرة النيل الذي تنفذه مؤسسة شباب بتحب مصر، والذي يهدف إلى زراعة نصف مليون شجرة، خلال عامين، ويذكر أن المشروع أطلقته المؤسسة في اليوم العالمي للبيئة، العام الجاري، وسيتم زراعة الأشجار على جانبي الترع التي يتم تبطينها، ضمن المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف.

ويأتي هذا المشروع كأحد برامج التكيف مع التغيرات المناخية والذي سيساهم في تقليل انبعاث الكربون، وسيساعد المشروع في وجود مجموعة من الأشجار والنباتات التي تساهم في خفض درجات الحرارة، وهو واحد من ضمن الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة.

وفي سياق متصل، أقامت المؤسسة فاعلية، بمحافظة الإسكندرية، في المنطقة ما بين مكتبة الإسكندرية التاريخية، وقلعة قايتباي التاريخية؛ ماراثون، للدراجات بمشاركة ٣٠ مشترك، من أبناء محافظة الإسكندرية، وذلك بالتعاون مع عجل مصر وسايكل إيجيبت، من ضمن فاعليات الـ ١٥ يوم أنشطة قبل قمة المناخ المنعقدة في جلاسيكو، ويذكر أن المؤسسة هي المنسق الوطني للتحالف الافريقي للعدالة المناخية.

وفي وقت سابق أطلقت المؤسسة فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي “Environmental Pioneers Program”، خلال الشهر الجاري، والذي أعلنت عنه المؤسسة في شهر مارس الماضي؛ بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية ومؤسسة تويتر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين في مصر.

والهدف من البرنامج نشر الوعي والمساهمة في تحقيق أهداف #التنمية_المستدامة ورؤية مصر 2030، بالإضافة لتمكين الشباب بالمعرفة والأدوات لإيجاد حلول للتغيرات المناخية.