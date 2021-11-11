تذاكر مجانية لمرضى السرطان بالقطارات.. أعرف الأوراق المطلوبة

تقدم "صوت الأمة" كل ما تريد معرفته عن التسهيلات والتخفيضات التى تقدمها هيئة السكة الحديد لمرضى السرطان ومرافقيهم خلال استقلال القطارات خلال التقرير التالى: 1ـ كافة القطارات الاسبانى والفرنساوى الدرجة الثانية المكيفة يتم صرف عليها تذاكر مجانية لمرضى السرطان ومرافقيهم. 2ـ يتطلب صرف تذاكر سفر مجانية لمرضي الاورام السرطانية تقرير طبى معتمد من المستشفى الذى يعالج به المريض. 3ـ يتطلب صورة بطاقة الرقم القومى التى تحدد محطة القيام. 4ـ يحصل مرافق مريض الاورام السرطانية على تذكرة مجانية متى كان المريض سنه أقل من 10 سنوات. 5ـ يتم إصدار كارت ذكى سنوي في بداية كل عام من الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات بقطاع المسافات الطويلة بالهيئة للتعامل به علي شبابيك التذاكر لصرف المقاعد المخصصة لمرضى السرطان. 6ـ بموجب التصريح أو الكارت الذكى السنوى الصادر لمريض السرطان يتم صرف التذاكر. 7ـ كل كارت يحصل عليه المريض يكون موضح به بيانات وصورة المريض بالأورام ومحطات القيام والوصول. 8ـ يسمح الكارت الذكى لمريض السرطان بحجز رحلة واحدة فقط يومياً في الاتجاه الواحد بحيث يتم حجز رحلة ذهاب وأخرى عودة فقط.

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