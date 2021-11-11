/660845/تعرف-على-زي-المنتخب-أمام-انجولا-بتصفيات-كأس-العالم-صور

تقرر أن يرتدي المنتخب الوطني طاقمًا أبيض خلال مباراته غدا أمام أنجولا ضمن الجولة الخامسة للمجموعة السادسة لتصفيات افريقيا المؤهلة للدور الأخير لتصفيات كأس العالم، على أن يرتدي أصحاب الأرض زيهم الأساسي بالقميص الأحمر والشورت الأسود وجوارب حمراء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جاء ذلك خلال الاجتماع الفني للمباراة الذي عقد مساء اليوم بستاد 11 نوفمبر برئاسة الناميبي تشيلونجا ايراستوس مراقب المباراة، وبحضور الجنوب افريقي موليفي اينوك مراقب الحكام.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على مواعيد تحرك الفريقين لضمان وصولهما لملعب المباراة في الوقت المحدد ، كما تم التشديد على ضرورة اتباع وتنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية والاشتراطات الطبية.

حضر الاجتماع عن المنتخب الوطني وائل جمعة مدير المنتخب ومحمد صلاح المدير الإداري وعبد الله سيد مسئول المهمات.

قائمة منتخب مصر لمواجهة انجولا

فى حراسة المرمي: محمد الشناوي-محمد أبو جبل-محمد صبحي -محمود جاد

الدفاع: اكرم توفيق -أحمد فتحي – احمد حجازي – احمد ياسين -ايمن اشرف- محمود علاء- احمد فتوح- محمد حمدي – محمود حمدي "الونش".

الوسط:محمد النني- حمدي فتحي- عمرو السولية – امام عاشور -عبد الله السعيد – مصطفى فتحي

الهجوم:عمر مرموش – محمد شريف – أحمد ياسر ريان – مصطفى محمد- مروان حمدي – محمد صلاح – محمد مجدي "أفشة".

تاريخ مواجهات مصر وانجولا

التقوا هذا العام بتصفيات المونديال وانتهت المباراة بنتيجة 0-1 لصالح منتخب مصر، عام 2008 بالربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا وانتهت المباراة بفوز بمنتخب مصر بنتيجة 1-2، التقوا عام 2006 بمباراة ودية وانتهت بالتعادل الإيجابي للمنتخبين بنتيجة 3-3.

عام 1996 ببطولة كأس الأمم الأفريقية وانتهت بفوز مصر بنتيجة 1-2، التقوا عام 1993 وانتهت بالتعادل السلبي للمنتخبين. التقوا عام 1992 بالتصفيات المؤهلة لمونديال 1994 وفاز المنتخب المصري بهدف نظيف.