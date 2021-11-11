/660848/بعد-خماسية-الزمالك-ديانج-يقود-مالي-للتأهل-للمرحلة-النهائية-بتصفيات-كأس-العالم

نجح منتخب مالي في الفوز على رواندا بنتيجة 3/0 خارج ملعبه، ضمن مباريات الجولة الخامسه من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقاد أليو ديانج لاعب النادي الأهلي، منتخبه لللتأهل رسمياً للمرحلة النهائية من التصفيات بعدها شارك في اللقاء كاملاً وساهم بشكل كبير بالفوز خلال المباراة، لتتأهل مالي بشكل رسمي لأخر مرحلة من أجل التأهل لمونديال 2022 بقطر.

وأحرز أهداف مالي موسى ديجينيبو في الدقيقة 19 وإبراهيم كومني بعدها بدقيقة وخليفه كوليبالي في الدقيقة 88 ، لتنتهي المباراة بفوز كبير لمالي خارج ملعبهم.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد مالي للنقطة رقم 13 بالمركز الأول وتتأهل رسمياً للدور القادم، بينما في المركز الأخير بنقطة وحيده.

أليو ديانج يحصل على أفضل لاعب في الجولة الثالثة بالدوري المصري

حصل أليو ديانج لاعب خط الوسط بالنادي الأهلي، على جائزة أفضل لاعب بالجولة الثالثة من الدوري المصري، بعدما قدم مباراة أكثر من رائعة أمام الزمالك.

وكانت رابطة الأندية أعطت ديانج أفضل لاعب بالجولة الثالثة، بعدما حصدها في الأسبوع الأول بيرسي تاو والثاني حمدي فتحي ليكون لاعبي الأهلي هم من حصدوا جائزة لاعب الجولة في أول 3 أسابيع.

الزمالك

توقفت سلسلة اللاهزيمة لنادي الزمالك مع باتريس كارتيرون، عندما خسر أمام الأهلي بنتيجة 5/3 في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الممتاز.

وظل الزمالك 25 لقاء بدون هزيمة، تحديداً منذ هزيمته من الأهلي الموسم الماضي في الدوري بمباراة الدور الأول، ولم يعرف الفارس الأبيض منذ ذلك الحين طعم الخسارة في جميع البطولات، ليخسر أمام الأهلي مرة أخرى بعد 25 لقاء متتالي بدون هزيمة.

قائمة المنتخب لمواجهتي انجولا والجابون

فى حراسة المرمي: محمد الشناوي-محمد أبو جبل-محمد صبحي -محمود جاد

الدفاع: اكرم توفيق -أحمد فتحي – احمد حجازي – احمد ياسين -ايمن اشرف- محمود علاء- احمد فتوح- محمد حمدي – محمود حمدي "الونش".

الوسط:محمد النني- حمدي فتحي- عمرو السولية – امام عاشور -عبد الله السعيد – مصطفى فتحي

الهجوم:عمر مرموش – محمد شريف – أحمد ياسر ريان – مصطفى محمد- مروان حمدي – محمد صلاح – محمد مجدي "أفشة".