/660854/تشكيل-البرتغال-أمام-أيرلندا-بتصفيات-كأس-العالم-2022

أعلن البرتغالي نانو سانتوس المدير الفني لمنتخب بلاده، عن تشكيل فريقه لمواجهة أيرلندا في لقاء الجولة التاسعة من منافسات تصفيات القارة الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويأتي البرتغالي كريستيانو رونالدو على رأس قائمة تشكيل بلاده، والتي يدخل فيها الفريق وهو الهداف التاريخي للمنتخبات على مر تاريخ كرة القدم.

تشكيل البرتغال أمام أيرلندا:

حراسة المرمى: باتريسيو.

خط الدفاع: سيميدو، بيبي، بيريرا، دالوت.

خط الوسط: بالينيا ، نونيس، فيرنانديز.

خط الهجوم: رونالدو، سيلفا، جويديس.

ويبحث منتخب البرتغال بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو عن الفوز لوضع قدم في كأس العالم 2022 عندما يحل ضيفا على نظيره أيرلندا في السابعة مساء اليوم الخميس على ملعب الفيفا ضمن الجولة السابعة من تصفيات المونديال.

نتيجة مباراة الذهاب بين المنتخبين:

كان المنتخب البرتغالي حقق فوزا مثيرا على نظيره الأيرلندي منذ شهرين بهدفي الأسطورة كريستيانو رونالدو في الوقت القاتل ليقلب تأخر بهدف إلى فوز في اللقاء الذي أقيم بملعب "ألغارفي".

ويحتل المنتخب البرتغالي المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة من 6 مباريات بفارق نقطة خلف منتخب صربيا "المتصدر" الذي خاض 7 لقاءات، علما بأن منتخب البرتغال يمتلك فارق أهداف أفضل من نظيره الصربي، حال تساويهما في رصيد النقاط في حال الفوز أو التعادل أو حتى الخسارة في دبلن، ستخوض البرتغال المباراة الختامية لمرحلة المجموعات بالتصفيات، عندما يستضيف نظيره الصربي يوم الأحد القادم حيث سيكون مصيرها في الصعود للمونديال بأيديها.

كريستيانو رونالدو

نجح البرتغالي كلايستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد، من تحقيق لقب أفضل لاعب في شهر أكتوبر داخل الشياطين الحمر.

وشارك كريستيانو رونالدو في الشهر اكتوبر الماضي مع مانشستر يونايتد، في بطولة الدوري الإنجليزي وبطولة دوري أبطال أوروبا.

وشارك كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد في الشهر الماضي في 5 مباريات، في بطولة البريميرليج وبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي سجل فيها رونالدو ثلاثة اهداف، هدفين في بطولة الدوري وهدف في بطولة دوري الأبطال، وهو من أغلي أهداف الدور الثالث من دور المجموعات.

ومن الجدير بالذكر أن البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الفضل الأول مع مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على أتالانتا بالجولة الثالثة ببطولة دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات.