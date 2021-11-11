المقاولون العرب يتعادل مع سيراميكا ودياُ استعداداً لمواجهة الأهلي بالدوري

ويتصدر قمة الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، حيث بدأ مسيرته بالفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، ثم على البنك الأهلي في الجولة الثانية بنتيجة هدف مقابل لا شيء، وفي الجولة الثالثة حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعدما حصل على راحة سلبية من التدريبات لمدة خمسة أيام، عقب الفوز على الزمالك 5-3 في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وليد سليمان

انتظم وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 19 نوفمبر الجاري، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وأعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، جاهزية وليد سليمان بعد انتهائه من خوض التدريبات التأهيلية مؤخرًا، عقب إصابته بارتجاج خفيف في المخ غادر على أثره مباراة الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

صلاح محسن

وانتظم صلاح محسن، لاعب النادي الأهلي، في تدريبات الكرة اليوم بعد تعافيه من الإصابة بشرخ إجهادي في مشطية القدم.

وأنهى صلاح محسن مؤخرًا برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة، وانتظم في تدريبات الكرة الجماعية اليوم.

من جانبه أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، جاهزية اللاعب ووضعه تحت تصرف الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني بعد تعافيه تمامًا من الإصابة.

محمود متولي

وعاد محمود متولي، مدافع النادي الأهلي، لتدريبات الفريق الجماعية مساء اليوم السبت.

وتعافى محمود متولي من الإصابة في الركبة، حيث شارك اليوم في تدريبات الكرة بعد أن أنهى تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي.