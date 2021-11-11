غدا.. انطلاق مؤتمر باريس الدولى حول ليبيا بمشاركة السيسى وماكرون وميركل

جدة - نرمين السيد - ينطلق مؤتمر باريس الدولى حول ليبيا بالعاصمة الفرنسية، غدا الجمعة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل ورؤساء حكومات ومسؤولى أكثر من 20 دولة ورؤساء عدد من المنظمات الإقليمية والدولية؛ للإعداد للانتخابات الليبية المقرر إجراؤها فى 24 ديسمبر المقبل.





وتنظم المؤتمر الحكومة الفرنسية - بالتعاون مع الأمم المتحدة وحكومات ألمانيا وإيطاليا - لبحث تطورات الأوضاع فى ليبيا وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة فى تلك الدولة.

وسوف يؤكد الرئيس السيسى - فى كلمته خلال أعمال مؤتمر باريس - ضرورة تكاتف المجتمع الدولى لمساندة ليبيا خلال المنعطف التاريخى الهام الذى تمر به حاليا، خاصة من خلال إجراء الاستحقاق الانتخابى المنتظر فى موعده المحدد فى شهر ديسمبر القادم، وكذلك خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الاراضى الليبية، فضلا عن إلقاء الضوء على الجهود المصرية الجارية فى هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

من جانبها، أعلنت الخارجية الفرنسية أن مؤتمر باريس يهدف إلى توفير قوة دافعة دولية للإنتخابات اللبيبة، المقرر إجراؤها فى ديسمبر القادم ومناقشة سبل خروج القوات الأجنبية ووضع حد للتدخلات الأجنبية فى ليبيا.

كان الرئيس السيسى ونظيره الفرنسى ماكرون قد بحثا - خلال اتصال هاتفى يوم الاثنين الماضى - الاستعدادات الجارية لاستضافة باريس للمؤتمر الدولى حول ليبيا، حيث أكد الرئيس الفرنسى حرصه على التشاور وتبادل الرؤى مع الرئيس السيسى بشأن القضية الليبية، فى ضوء التقدير للجهود الشخصية للرئيس تجاه تسوية الأزمة الليبية، والتى عززت المسار السياسى لحل القضية؛ وهو الأمر الذى رسخ دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار فى محيطها الإقليمى مشددا على حرص فرنسا على مواصلة التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين فى هذا الملف المهم.

وقد توافق الرئيسان - خلال الاتصال الهاتفى - على دعم المسار السياسى القائم؛ وصولا إلى إجراء الاستحقاق الانتخابى المنشود فى موعده المقرر فى نهاية الشهر القادم، وضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضى الليبية، وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة التى تساهم فى تأجيج الأزمة.