محافظ الدقهلية يكرم المتفوقين بالشهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية

حضر حفل التكريم: منال الغندور السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب.
وأكد المحافظ - فى كلمته اليوم الخميس - أن الدقهلية أنجبت على مدار تاريخها لمصر والعالم العديد من الأعلام فى شتى المجالات العلمية والأدبية والفنية والسياسية والدين الذين أثروا جوانب الحياة فى مصر والعالم، فمن الدقهلية كان على مبارك أبو التعليم وأم كلثوم سيدة الغناء العربى والشيخ متولى الشعراوى أمام العصر ولطفى السيد فيلسوف الجيل وأسامة الباز مهندس السياسة المصرية وفاروق الباز عالم الفضاء ومحمود الشريف رائد التنمية الريفية وغيرهم الكثير والكثير الذين تفخر الدقهلية بهم فى الداخل والخارج، مضيفا أن المعلم يظل هو ركيزة التعليم والتعلم واللبنة الأساسية له فى المنظومة التعليمية بشكل عام.
وسلم المحافظ المكرمين والمتفوقين من أوائل الشهادات الثانوية العامة والفائزين فى المسابقات الأدبية ومسابقة برنامج العباقرة شهادات استثمار وميداليات وشهادات تقدير ومبالغ مالية تكريما وتقديرا لتفوقهم.
يذكر أن عدد الطلاب الذين جرى تكريمهم يبلغ 104 طلاب وطالبات من أوائل الطلاب على مستوى المحافظة، منهم 93 من الشهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية و8 طلاب من العباقرة و3 طلاب من المشروع الوطنى للقراءة.
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